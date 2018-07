"We spelen Russische roulette met Doel 3 en Tihange 2" TTR

13 juli 2018

13u06

Bron: Belga 5 Een delegatie van anti-nucleaire actiegroepen uit Duitsland, Nederland en ons land hebben vrijdagochtend een petitie met een half miljoen handtekeningen afgegeven bij de nucleaire waakhond FANC. Ze vragen de sluiting van kerncentrales Tihange 2 en Doel 3, "tot onomstotelijk bewezen is dat ze veilig zijn". "Nu spelen we echt Russische roulette", zegt Marc Alexander van de 11 maart-beweging.

De acties van Duitsers, Nederlanders en Fransen tegen 'scheurtjesreactoren' Doel 3 en Tihange 2 lopen al langer. Vorig jaar vormden ze al eens een mensenketting van 50.000 mensen in de buurt van Tihange, dit keer verzamelden de actiegroepen 500.000 handtekeningen, waarvan twee derde uit Duitsland, een kwart uit België en Frankrijk en tien procent uit Nederland.

In de petitie eisen ze dat het FANC "onomstotelijk bewijst" dat de reactoren - ondanks de scheurtjes in het reactorvat - veilig zijn. Volgens hen is dat nu niet het geval. "Hun experten zeggen van wel, maar er zijn ook kritische wetenschappers, die stellen dat het reactorvat onder hoge druk gewoon in twee kan scheuren", zegt Léo Tubbax van Nucléaire Stop Kernenergie. "We leggen de bewijslast nu bij hen, in plaats van omgekeerd. Dat is erg belangrijk. Wij hebben er de middelen niet voor."

Volgens de actiegroepen werden ze "beleefd" ontvangen door FANC-topman Frank Hardeman, maar zijn er geen concrete beloftes gedaan. "De vraag om een conferentie te organiseren met hun wetenschappers en de eerder kritische stemmen, zullen ze in overweging nemen", aldus Tubbax.

Risisco

De actiegroepen blijven intussen niet stilzitten, klinkt het. "We zullen blijven strijden voor de veiligheid van de burgers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk", aldus Marc Alexander. "In Fukushima wist de toezichthouder ook van rapporten dat de centrale niet bestand was tegen de kracht van een tsunami, maar die wees ze van de hand. We spelen echt Russische roulette met de centrales van Doel en Tihange."

Niet alleen het reactorvat baart de actiegroepen zorgen, ook het reactorgebouw daarrond zou volgens hen wel eens poreuzer kunnen zijn dan gedacht. "Ze hebben testen gedaan aan een druk van 1,75 bar; terwijl dat in Frankrijk - waar dezelfde reactoren staan - aan 4 bar is gebeurd", zegt Tubbax. Het reactorgebouw is de laatste wand tussen die radioactieve smurrie, en ons. Dat moet dus absoluut robuust zijn, en wij vragen materieel bewijs dat ook die structuur veilig is."

De Nederlandse provincies aan de Belgische grens Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben intussen afgesproken om in een soort platform samen te werken om de de druk op de Belgische regering op te voeren, legt Peer de Rijk van actiegroep Wise uit. "Dat we ontvangen worden door het FANC is al een mooie stap vooruit. Ze leken ook onder de indruk van de 500.000 handtekeningen, dus misschien kunnen we iets bereiken."