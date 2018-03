"We moeten kinderen van Belgische IS-strijders terughalen" TTR

23 maart 2018

12u56

Bron: Belga 0 De Belgische regering heeft een rol te spelen in de repatriëring van de kinderen van Belgische IS-strijders uit Syrië of Irak. Dat zei federaal procureur Frédéric Van Leeuw gisteravond op de RTBF. "Die kinderen moeten we terughalen. We moeten denken aan hun familie", klinkt het.

Begin deze week was heel wat te doen om een reportage van VRT-journalist Rudi Vranckx, waarin hij een aantal Belgische vrouwen - vaak met jonge kinderen - ontmoet in een Syrisch vluchtelingenkamp. Zij waren hun echtgenoten gevolgd naar IS-gebied, maar willen nu terug naar eigen land. N-VA-Kamerlid Peter De Roover was echter duidelijk: de regering gaat hen of de kinderen niet actief repatriëren. Kinderen tot 10 jaar mogen in principe terugkeren, maar dat zal enkel gebeuren als de kans zich voordoet.

Wij moeten hun lijden niet nog erger maken. We moeten denken aan hun familie. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw

Zoektocht

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw, die het terreuronderzoek in ons land leidt, is het daar niet mee eens. "De repatriëring van de vrouwen is afhankelijk van eventuele internationale aanhoudingsmandaten. Maar de kinderen moet je terughalen", vindt hij. "We moeten hun lijden niet nog erger maken. We moeten denken aan hun familie", zei hij op de RTBF.

Volgens Van Leeuw hebben Irak of Syrië niet de middelen om die kinderen terug te brengen en is dat voor hen ook niet prioritair. Bovendien zouden de familieleden van de kinderen hier wel eens zelf naar IS-gebied kunnen trekken om hen te zoeken, ook dat brengt risico's met zich mee.