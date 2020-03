“We leven nog, coronabroeders”: Antwerpse rapper pronkt met foto van kameraden die op elkaar gepropt staan SVM

19 maart 2020

12u21 271 Onverantwoord in coronatijden: een Antwerpse rapper pronkt met een selfie waarop hij en enkele kameraden gemaskerd naast elkaar gepropt staan. “We leven nog. Coronabroeders”, schreef Soufiane Eddyani er voor de grap bij. Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi kon er alvast niet mee lachen en klaagde de zaak op Twitter aan. De jongeren beweren nu echter dat de foto al van drie jaar geleden dateert.

“Een Antwerpse rapper neemt een selfie met jongeren en zet hen aan om de gevaren van het virus te minimaliseren. Het virus is besmettelijk en de maatregelen die werden opgelegd zijn er met een reden. Hou jullie er ook aan, gebruik je invloed om goed te doen!”, schreef ze erbij. De politie liet weten dat de zaak opgevolgd wordt.

Een van de jongeren heeft intussen gebeld met El Kaoukibi. “Blijkbaar is het een foto van 3 jaar geleden en zijn deze jongens zelfs niet meer met elkaar bevriend. Toch nog steeds jammer van de caption. Coronavirus is geen lachertje”, laat ze weten.

Onverantwoord. Antwerpse rapper neemt een selfie met jongeren en zet hen aan om de gevaren van het virus te minimaliseren.



Het virus is besmettelijk & de maatregelen die werden opgelegd zijn er met een reden.



Hou jullie er ook aan, gebruik je invloed om goed te doen! pic.twitter.com/mRhCjx0jN0 Sihame El Kaouakibi(@ SihameElk) link

Er geldt in ons land een samenscholingsverbod. Overtreders krijgen géén waarschuwing, maar onmiddellijk een proces-verbaal. “Wie met drie op straat komt, riskeert een boete tot 500 euro”, zegt Nicholas Paelinck als voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie. Voor de duidelijkheid: dit geldt niet voor gezinsleden die samen naar buiten gaan.

Opmerkelijk detail: Eddyani is ook de rapper die het nummer ‘Amigo’ schreef voor Moreno, zijn jeugdvriend die voor tienerpooierschap veroordeeld werd. “Ik praat niet goed wat hij heeft gedaan, allesbehalve”, maakte hij toen duidelijk. “Het nummer was alleen een ode aan onze onvoorwaardelijke vriendschap. Maar mocht ik slachtoffers gekwetst hebben, dan wil ik me daar wel bij hen voor excuseren.”

Lees ook: Belgische ziekenhuizen kunnen crisis nog aan, “maar als trend zo doorgaat, krijgen we het moeilijk”