"We kunnen nu geen adieu aan N-VA zeggen” jv

11 januari 2020

06u54

Bron: belga 0 Hoewel de andere partijen daarom vragen, laten de christendemocraten de N-VA niet los. "Het is belangrijk dat we een federale regering vormen met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens", zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) in een gesprek met De Tijd.

Een groot deel van de Wetstraat zit al met zijn hoofd bij een Vivaldi-coalitie van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. CD&V zal wel plooien en de N-VA loslaten, is de redenering. Leading lady Crevits houdt evenwel de boot af. "We zeggen al heel de tijd hetzelfde en we blijven dat doen. We staan voor gigantische uitdagingen, onder meer op budgettair vlak. Daarom is het belangrijk dat we een federale regering vormen met een meerderheid aan de beide kanten van de taalgrens. Dat betekent met de N-VA."

Zich helemaal vastklikken aan de N-VA wil Crevits niet doen. "Als ze duidelijk stellen dat ze niet willen regeren, zitten we in een andere context. Maar hun reactie op de gesprekken met de informateurs lijkt me niet de reactie van een partij die het allemaal niks kan schelen, integendeel. Dus kunnen we nu moeilijk adieu tegen de N-VA zeggen.”