"We hopen dat de aanrijder zich aangeeft, het is geen typisch verkeersongeval" 13u15 0 Geert De Rycke De omstandigheden van het ongeval in Lebbeke waarbij dinsdagavond een voetganger omkwam bij een aanrijding door een personenwagen die vluchtmisdrijf pleegde, zijn nog niet duidelijk. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. "We hopen dat de aanrijder zich aangeeft", zegt burgemeester François Saeys.

Het ongeval gebeurde rond 22 uur in de straat Kruisabeel in Wieze. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar de voetganger werd aangereden en overleed aan zijn verwondingen. De bestuurder van de personenwagen stopte niet na het ongeval. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de straat werd afgesloten voor alle verkeer. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld voor verder onderzoek.

Er is ook een wetsgeneesheer aangesteld. Het lichaam van de man wordt onderzocht en er wordt nagegaan of het slachtoffer gedronken had. Mogelijk liep of lag de man op de rijbaan toen het ongeval gebeurde. "Het is geen typisch verkeersongeval", zegt burgemeester Saeys. "Er is nog veel onduidelijkheid. We hopen dat de aanrijder zich aangeeft en meer duidelijkheid kan brengen." De bestuurder van de wagen wordt momenteel opgespoord.