“We hebben weken afgezien voor versoepeling, we mogen nu niet terechtkomen in ‘wittebroodsweken’ en alle remmen lossen” Joeri Vlemings

06 mei 2020

14u13

Bron: VTM Nieuws 0 “We hebben nu die reserve en dus mogen we versoepelen, op een verstandige manier”, dat zei epidemioloog Pierre Van Damme (UA) aan VTM Nieuws over de coronacijfers die nog altijd de goede richting uitgaan. Hij waarschuwde er wel voor om nu niet plots alle remmen te lossen.

Dat de versoepeling van de maatregelen de curves onvermijdelijk weer naar boven zullen doen gaan, daarover zei de professor: “We hebben reserves opgebouwd waar we weken voor hebben moeten afzien. We moeten nu oppassen dat we niet in een soort van wittebroodsweken terechtkomen en alle remmen gaan lossen. Maar dat is ook niet de bedoeling.”

De epidemioloog heeft daar wel vertrouwen in, vertrouwen dat hij put uit de “zeer volwassen manier” waarop heel wat bedrijven sinds maandag weer aan de slag zijn gegaan en hoe goed mensen zich blijken te gedragen in het openbaar vervoer, waar slechts vijf procent van de passagiers opdaagt zonder mondmasker. Van Damme vindt dat we nu verder vooral moeten inzetten op contact tracing, een systeem dat haalbaar is als de nieuwe besmettingen blijven hangen op zo’n honderdtal per dag. Om dat te bereiken, moeten we allemaal wel de basisregels blijven respecteren: afstand houden, geen samenscholingen, niet samen met volwassenen onder elkaar gaan feesten.

Silo per silo

Ook al is het nieuwe coronavirus heel besmettelijk, toch blijkt maar ongeveer vijf procent van de Belgische bevolking ermee in contact te zijn geweest. Hoe valt dat te rijmen? “Dat komt omdat het vooral een clusterepidemie is”, legde Van Damme uit. “Denk maar aan carnavalsfeesten, huwelijken, skivakanties. Binnen die clusters heb je onmiddellijke overdracht van het virus en heb je een aantal superverspreiders die het overbrengen, waardoor het virus rondgaat.”

Daar hebben we met de lockdown van de laatste weken een stokje kunnen voorsteken, door onze contacten terug te schroeven tot nog maar 15 procent. “Maar als we nu lossen en denken van maar één of twee vrienden te gaan zien, dan zien die op hun beurt ook weer één of twee vrienden, en binnen de kortste keren heb je een ongelooflijk netwerk dat je activeert qua transmissie. We kunnen dus enkel een kleine silo openen naar een andere silo, zodat we silo per silo, op een heel gecontroleerde manier, contacten toelaten. Zodat we stap voor stap het sociaal leven weer op gang kunnen brengen.”

Tot slot nog de trieste cijfers van de overlijdens. Er was al her en der kritiek op de manier van tellen van de coronadoden in ons land en nu is beslist dat we ook de vermoedelijke coronapatiënten die in ziekenhuizen zijn overleden voortaan zullen meerekenen, net als zij van wie de besmetting werd vastgesteld door een longscan in plaats van met een test. Professor Van Damme zei dat we daarmee de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. “Andere landen beginnen daar nu ook mee en het is eerlijk”, aldus Van Damme, die eraan toevoegde “dat we momenteel moeilijk landen met elkaar kunnen vergelijken op dat vlak”. Hij pleitte er wel voor om een duidelijk onderscheid te maken in de weergave van de cijfers tussen de vermoedelijke en de bevestigde gevallen.

