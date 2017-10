"We hebben meer volk dan Pablo Escobar": vrijgelaten drugsbende start handel gewoon weer op Patrick Lefelon hr

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Het werkterrein van de bende aan de Chicagoblok op de Antwerpse Linkeroever. Drie leden van de drugsbende The French Connection, die een jaar geleden al werd opgerold na telefoontaps, hebben na hun vrijlating hun drugshandel op de Antwerpse Linkeroever gewoon heropgestart. Begin deze week werden zij opnieuw gearresteerd, samen met zeven kompanen.

Bij huiszoekingen nam de drugsbrigade maandag 12.025 euro cash geld, gsm's, ruim 2 kilogram marihuana, 244 gram cocaïne, 714 gram hasj, weegschalen en drie voertuigen in beslag. Tien verdachten zitten voorlopig in de cel en verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

Pablo Escobar

De bende, genaamd naar de film 'The French Connection' met Gene Hackman, was in december vorig jaar al eens stevig aangepakt. De bende had een florissant handeltje in de buurt van de Chicagoblok op de Antwerpse Linkeroever en bediende er 150 klanten per dag van cocaïne, heroïne of hasj. De drugsbende werd toen genekt door telefoontaps. Daarbij werden enkele opmerkelijke gesprekken onderschept. "We hebben meer volk dan Pablo Escobar", klonk het in een van die gesprekken tussen een bendeleider en zijn luitenant. Van de 42 verdachten belandden toen 15 mannen in de cel. Zij werden na enkele maanden voorarrest gelost.



Nauwelijks terug op vrije voeten, startten enkele bendeleden de handel weer op. Enkele maanden telefoontap leverde de politie voldoende elementen op voor een nieuw onderzoek, en nieuwe arrestaties.

Bij 19 raids werden eind november 2016 21 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook 100.000 euro cash in beslag genomen, een groot aantal gsm's, één alarmpistool, 7 kilo hasj, 4,5 kilo marihuana, 6 voertuigen - waaronder een Mercedes en een BMW X3 - en één jetski.