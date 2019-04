Exclusief voor abonnees ‘We hebben in dit land geen plan: niet voor defensie, niet voor mobiliteit, niet voor buitenlands beleid. We doen maar wat’ Stavros Kelepouris

11 april 2019

06u07

Bron: De Morgen 4 De kilometerheffing is van de baan, want politiek te gevoelig. In plaats daarvan gaat Vlaanderen door met het beleid dat tot onze fileknoop leidde: meer beton. ‘Dit begint op schuldig verzuim te lijken’, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters.

“We gaan dit niet door de strot van de Vlamingen rammen”, was Ben Weyts (N-VA) stellig. De Vlaamse minister van Mobiliteit is al lange tijd voorstander van een slimme kilometerheffing, maar even niet in het zicht van de verkiezingen. Er is volgens de N-VA geen draagvlak voor de maatregel. Of zo’n draagvlak er wel was voor de indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd waar de partij zich federaal achter schaarde, valt te betwisten.

Heilloze weg

