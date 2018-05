"We hadden teveel gedronken en drugs gebruikt. Door mijn schuld zal mijn dochter opgroeien zonder ouders" ADN

22 mei 2018

14u08

Bron: Belga 6 In de gecorrectionaliseerde zaak van de moord op een 30-jarige vrouw in 2015 in de Gentse deelgemeente Drongen, geeft de dader toe dat hij fouten heeft gemaakt. "We hadden teveel gedronken en drugs gebruikt. Door mijn schuld zal mijn dochter nu opgroeien zonder ouders."

De feiten speelden zich op 13 juni 2015 af in de Baarledorpstraat in Drongen. Het slachtoffer Cathérine A. (30) woonde er samen met haar Marokkaanse partner Abdel Z. en hun toen vijf jaar oude dochter. Omstreeks vier uur 's nachts ontstond er ruzie tussen het koppel en het kleine dochtertje kwam kijken. De man doodde zijn vrouw met verschillende messteken en verwondde zichzelf nadien in de keel. Wat het meisje precies gezien heeft, is niet duidelijk. Maar volgens de overbuurvrouw krijste het meisje onophoudelijk "papa". Abdel Z. kon worden gered nadat hij eerst 48 uur in een kunstmatige coma werd gehouden. Voor Cathérine A. kwam alle hulp te laat.

Jaloezie

In eerste aanleg kreeg Z. 17 jaar cel voor doodslag, maar in beroep vorderde het openbaar ministerie 24 jaar voor moord. Zijn advocaat, Filip Van Hende, vindt niet dat er sprake is van voorbedachtheid. "De vechtpartij duurde tien minuten, en in die tien minuten zou de korte voorbedachtheid moeten blijken?". Volgens Van Hende oordeelde de eerste rechter terecht dat er sprake was van een escalerende ruzie. Jaloezie en achterdocht zou daarbij aan de basis hebben gelegen. "Ze leefden te veel naast elkaar, waardoor er argwaan en jaloezie ontstond." Beiden hadden die nacht ook drank en drugs gebruikt, wat volgens Van Hende meespeelde in de escalatie.

Spijt

Dader Abdel Z. betuigde na afloop spijt en las een handgeschreven briefje voor. "Mijn straf is de pijn die ik heb. Door mijn schuld zal mijn dochter opgroeien zonder ouders."

Uitspraak op 19 juni.