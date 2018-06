"We hadden geen tijd om schrik te hebben": bij dit Waals gezin staat het water twee meter hoog Lore Michiels

01 juni 2018

17u52

Bron: VTM Nieuws 0 In Soumagne (provincie Luik) moest een familie gered worden omdat het water in hun woning twee meter hoog stond. Door hevige regen en felle onweders stond het water in een mum van tijd tot aan het plafond.

"In een fractie van een seconde stond de hele achterkant van ons huis onder water en sprongen de ruiten van de veranda. We hadden net genoeg tijd om naar boven te gaan en beschutting te zoeken", vertelt één van de bewoners aan RTL TVI.

Rampenplan

Het leek wel een stortvloed die hun huis in enkele seconden volledig onder water zette. "We hadden geen tijd om schrik te hebben. We hebben meteen onze drie honden gered en zijn onmiddellijk naar boven gelopen." Het duurde meer dan een uur voor de familie en hun hondjes gered waren.

Door het noodweer werd in de provincie Luik het rampenplan afgekondigd. De brandweer kreeg al meer dan honderd oproepen.

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen heeft het noodweer al voor heel wat wateroverlast gezorgd. Enkele Limburgse gemeenten kregen vanmorgen af te rekenen met hevige onweersbuien. De brandweer kreeg tientallen oproepen binnen voor onder water gelopen kelders, maar de zware regen deed ook modder vanop de velden de straat op stromen.