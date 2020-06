“We gaan voor tracing-app”, zegt Karine Moykens. Zij volgt Emmanuel André op als hoofd ‘contact tracing’ Ingrid De Vos

17 juni 2020

23u10 0 “We gaan voor contact-tracing door callcenters in combinatie met een contactopsporingsapplicatie. Over die app heb ik al meteen een eerste vergadering gehad”, zegt Karine Moykens. Zij volgt Emmanuel André op als nieuwe voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing. De viroloog van de KU Leuven nam eerder deze maand ontslag neemt uit zijn functie als coördinator van de tracing en was voordien al opgestapt als de Franstalige interfederale woordvoerder in de strijd tegen covid-19.

Moykens maakte in volle coronacrisis indruk toen ze vrij snel komaf maakte met de totale chaos in de rusthuizen. “Daarom hebben we me ook voor deze taak gevraagd en ik heb ze aanvaard. Maar ik blijf ook voorzitter van de Taskforce Zorg”, zei Moykens ons gisteravond, nadat de beslissing over haar aanstelling werd bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

De tracing app komt er nu toch, zegt Moykens. “De Vlaamse regering besliste vorige vrijdag om voor de app te gaan. Ik hoop nu het draagvlak te vinden om voor België een app te laten ontwikkelen. We hebben die app echt nodig richting najaar, als mensen opnieuw naar culturele en sportevenementen mogen gaan en het coronavirus kan worden overgedragen tussen mensen die elkaar niet kennen. Het wordt dus een én-én-verhaal. De callcenters blijven hun werk doen. De app wordt ingezet voor de cases die je met tracing via de callcenters zou missen. Dat is belangrijk om de verdere uitbreiding van de besmetting via mensen die je niet persoonlijk kan aanspreken, te voorkomen. In Zwitserland loopt al zo’n pilootproject, in Duitsland en Nederland ook. We moeten uit die systemen leren en op basis daarvan een app voor ons land laten ontwikkelen. Dat is waar ik naar streef, het is nog niet beslist”.

Een ander belangrijk issue is de kinderziektes uit het technologisch platform van de callcenters halen, zegt Moykens. “We moeten er voor zorgen dat informatie over clusteruitbraken sneller doorstroomt naar lokale besturen, zodat er op lokaal niveau ook sneller gereageerd kan worden op een virusuitbraak”.