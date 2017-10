"We gaan rekening houden met kritiek Raad van State zonder aan politiek akkoord te raken" 21u28

"We gaan uiteraard rekening houden met de opmerkingen van de Raad van State", zei premier Charles Michel donderdagavond op de RTBF over de effectentaks. "Maar het is duidelijk dat de Raad van State geen politiek akkoord zal wijzigen."

Volgens de Raad van State bevat de taks teveel gaten "om de vermogende burgers te doen bijdragen aan het staatsbudget". Coalitiepartner Open Vld wil dat de effectentaks doorgaat zoals afgesproken, terwijl CD&V de opmerkingen van de Raad van State "au sérieux" wil nemen.



"Het parlement zal het laatste woord krijgen", zegt Michel. "De regering zal een voorstel doen. We gaan de komende dagen analyseren en zien in welke mate we de opmerkingen van de Raad van State kunnen integreren. Maar het is zeer duidelijk dat de Raad van State geen politiek akkoord zal wijzigen."