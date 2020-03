“We bevinden ons in volgend stadium", Maggie De Block wil extra oplettendheid en vraagt elkaar niet meer te kussen PVZ

01 maart 2020

12u22 2 Op een persconferentie bracht minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) meer duidelijkheid over de tweede besmette patiënt in ons land. Het gaat om een Belgische vrouw die net terug is van een besmette regio in Frankrijk. Volgens De Block bevinden we ons nu in een volgens stadium. Ze wil dat we oplettend zijn en voldoende maatregelen nemen, zo vraagt ze om elkaar niet meer te kussen. Viroloog Van Ranst maant aan om rustig te blijven en hij wil zich nu vooral focussen op het vinden van mogelijke andere patiënten.

Op de persconferentie werd bevestigd dat gisterenavond rond 22 uur de stalen van een vrouwelijke landgenoot werden binnen gebracht. Er werden vijf tests afgenomen, die positief op het coronavirus testten. De vrouw wordt nu verzorgd in het UZ Antwerpen. Ze verkeert in goede staat, maar heeft wel klachten van een lichte koorts en pijn aan de luchtwegen.

De vrouw, haar naam of leeftijd werden niet vrij gegeven, reisde deze week terug uit het Noorden van Frankrijk uit een regio waar al verschillende besmettingen werden vastgesteld. Omdat ze zich niet goed voelde en ongerust was, heeft ze zichzelf aan gemeld ter controle. Deze nacht bleek dat de vrouw inderdaad besmet is met het virus.

Volgende fase

Omdat het gaat over de tweede patiënt in ons land, bevinden we ons volgens minister De Block nu in een volgende fase. Het belangrijkste nu is het aantal patiënten zo laag mogelijk te houden, iets waar we volgens haar de voorbije weken al goed zijn in geslaagd. Het aantal af te nemen tests stijgt dagelijks en er wordt dag en nacht gewerkt om elke binnen gekomen staal te testen.

Volgens Wouter Beke is de procedure bezig en verloopt alles vlot. Hij bedankte de diensten voor hun intensieve samenwerking die in het geval van een besmetting noodzakelijk is. Hij zegt dat alles gisteren uitstekend verlopen is. De bevoegde instanties werden onmiddellijk gecontacteerd en er werd ook onmiddellijk gekeken met wie de patiënt in contact is gekomen en of die anderen in isolement moeten worden geplaatst.

Piek na vakantie

Volgens viroloog Van Ranst is het sinds gisteren erg druk in het referentielaboratorium. Normaal komen er een tiental stalen binnen voor tests, gisteren lag dat aantal in de zeventig. Hij vermoedt dat het de komende dagen zelfs nog drukker zal worden na de terugkeer van vakantiegangers in de krokusvakantie.

Men wil nu vooral preventief blijven werken en op de website infocoronavirus.be wordt dagelijks bijgehouden wat we als burgers kunnen doen en wat de stand van zaken is. Enkele tips zijn je handen zo vaak mogelijk wassen, hoesten in een zakdoek en contact met zieken vermijden. Beke vraagt aan mensen die ziek zijn ook om zo weinig mogelijk contact te hebben met anderen. De Block zegt dat we ook extra oplettend moeten zijn met te dicht contact. In navolging van Frankrijk vraagt ze bijvoorbeeld om elkaar niet meer te kussen.

Wat verandert er?

Volgens Mark Van Ranst verandert er weinig en is er geen paniek nodig. Hij maakt zich weinig zorgen over de patiënte die nu behandeld wordt. Hij wil zich vooral richten op het vinden van mogelijke andere patiënten. Volgens hem is dat het belangrijkste taak in de komende weken, en zelfs maanden.