“Wat zei ik nu weer over de mond gesnoerd worden”: Kyra Gantois ontzet over reactie van Youth for Climate in ‘Vandaag’ AW

02 september 2019

23u31 24 Een week nadat Kyra Gantois, medeoprichtster van Youth for Climate, uit de organisatie stapte, reageren Anuna De Wever en Toon Lambrecht op haar besluit. “Het is normaal dat er soms misverstanden zijn”, vertelde Lambrecht in ‘Vandaag’ op Eén. “Vreemd dat Anuna en Toon daar aan tafel zitten zonder dat ik op de hoogte ben gebracht”, kaatste Gantois de bal terug op Twitter.

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, gaat Youth for Climate of het schoolstaken voor het klimaat ook terug van start. Daarover vertelden Anuna De Wever en Toon Lambrecht bij het nieuwe VRT-programma ‘Vandaag’.



Op 20 september zal er opnieuw een eerste schoolstaking doorgaan. Mét Anuna De Wever, maar zonder Kyra Gantois. Zij zal misschien wel mee betogen, maar stapte een week geleden uit de organisatie. Daarvoor had ze verschillende beweegredenen, haar vermeende politieke voorkeur zou er een van geweest zijn.

Dat klopt niet volgens Anuna en Toon: “We hebben als beweging meningsverschillen. We zijn heel snel en organisch gegroeid. Dan is het normaal dat er soms misverstanden zijn. We hebben aan Kyra heel veel gehad en ik wist niet dat ze zei dat we haar kwalijk hebben genomen dat ze voor N-VA gestemd heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zeker niet zo."



Gantois is alvast niet gediend met haar naam en beslissing die besproken werden tijdens de uitzending, zonder zelf uitgenodigd te worden: “Vreemd dat Anuna en Toon daar aan tafel zitten en over mij praten zonder dat ik ook maar op de hoogte ben gebracht of daar aan tafel zat om mij te verdedigen? Wat zei ik nu weer over uitgesloten en de mond gesnoerd worden? Meer moet ik niet meer zeggen denk ik.”

