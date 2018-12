“Wat met jobdeal, energienorm en mobiliteitsbudget”: werkgevers bezorgd over impasse binnen regering LH

04 december 2018

12u28

Bron: Belga 0 De impasse binnen de regering rond het VN-migratiepact creëert bezorgdheid bij de werkgevers. Zo vraagt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), zich op Twitter af wat de gevolgen zullen zijn voor enkele belangrijke dossiers op de regeringstafel.

Naarmate ochtend vordert, steeds straffere verklaringen. Wordt #Regeringscrisis de facto via de radio aangekondigd? En wat nu met #jobdeal, #energienorm, #mobiliteitsbudget, #welvaartsenveloppe sociale uitkeringen, hervorming #vennootschapsrecht, ... ? Pieter Timmermans(@ PieterVBO) link

"Naarmate de ochtend vordert, steeds straffere verklaringen", tweette Timmermans. "Wordt de regeringscrisis de facto via de radio aangekondigd? En wat nu met jobdeal, energienorm, mobiliteitsbudget, welvaartsenveloppe sociale uitkeringen, hervorming vennootschapsrecht ...? “

Ook volgens de Confederatie Bouw zou een val van de regering "bijzonder ongelegen komen". "Er is nog werk genoeg om tot en met mei 2019 mee zoet te zijn", reageert gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. "Zoals de arbeidsdeal die verschillende maatregelen bevat om het aantal knelpuntberoepen te reduceren of het ambitieuze investeringspact, met omvangrijke investeringen in scholen, overheidsgebouwen en infrastructuurwerken om de mobiliteit vlotter te laten verlopen.”

De belangenvereniging voor de bouwsector hoopt alvast dat "het gezond verstand zegeviert" en dat de regering-Michel "de rit uitrijdt tot aan de verkiezingen". "Het is nu in ieder geval niet het gepaste moment voor electorale spelletjes", klinkt het.