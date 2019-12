Wat je moét weten over onze Belgische Landcomponent

Aangeboden door Defensie

12 december 2019

We horen het je al denken: een Landcomponent, hebben we dat nog nodig? Het antwoord is: ja! Onze Belgische Landcomponent doet nu eenmaal heel wat meer dan patrouilleren en militaire defilés houden. Sterker nog, het takenpakket is zo omvangrijk dat het haast onmogelijk is om het eenvoudig uit te leggen. Dit moet je absoluut weten over onze Belgische Landcomponent.

10.000 mensen aan het werk

Onze Defensie bestaat uit vier onderdelen: de Landcomponent, de Luchtcomponent, de Marinecomponent en de Medische component. De Belgische Landcomponent – vroeger gekend als de landmacht – is daar de grootste van qua manschappen: maar liefst 10.000 mannen en vrouwen werken ervoor. Hun takenpakket is enorm uitgebreid: van vredesondersteunende operaties in het buitenland over patrouilleren in de straten tot instaan voor de verdediging van het land. De Landcomponent bestaat uit de Gemotoriseerde Brigade en het Special Operations Regiment. De gemotoriseerde Brigade omvat naast gevechtseenheden met pantservoertuigen ook genie-, logistiek-, infanterie- en artillerie-troepen. Het Special Operations Regiment bestaat voornamelijk uit Special Forces en paracommando’s.

België

De Landcomponent voert een hele waaier aan opdrachten uit in België. Een van de meest bekende is de ontmijning dienst DOVO: deze ondersteunende eenheid staat in voor het opruimen en ontmanteling van explosieven of munitie van de wereldoorlogen. Ze geven ook steun aan de politie voor het opruimen of vernietigen van verdachte pakjes. Jaarlijks verwerken zij gemiddeld 3.500 oproepen. Een andere activiteit die sinds januari 2015 zeer zichtbaar is in onze straten, is Operation Viligant Guardian (OVG). Na de aanslagen in Parijs werd de aanwezigheid van militairen op straat opgedreven om de federale politie te ondersteunen. De militairen voeren twee opdrachten uit: patrouilleren en vaste punten (gevoelige plaatsen voor terreur) bewaken. Ook de bewaking van nucleaire sites, steun verlenen bij rampen en bijdragen aan de veiligheid van de burgers behoort daartoe. Hun militaire activiteiten zijn zichtbaar en evident.

Internationaal: Van de Baltische staten tot Mali

De Belgische Landcomponent is echter niet alleen actief op ons eigen grondgebied.

Op dit moment is de Landcomponent betrokken in tal van internationale operaties en verantwoordelijk voor uiteenlopende opdrachten. Zo versterken ze de NAVO-troepen in de Baltische staten en in Afghanistan, nemen ze in verschillende Afrikaanse landen deel aan militaire partnerschappen en ondersteunen ze de VN- en EU-troepen in Mali. In Mali bijvoorbeeld helpen onze militairen de plaatselijke strijdkrachten op te leiden en strijd te voeren tegen extremisme. Dit doen ze om te voorkomen dat er een nieuwe Islamitische Staat ontstaat in de Sahel. In de Baltische Staten werken onze militairen dan weer samen met NAVO-partners om de bevolking te beschermen tegen Russische dreiging.

Grensoverschrijdend werken is noodzakelijk

Onze nationale belangen zijn verstrengeld in een geglobaliseerde wereld. De verdediging van ons land begint dus niet aan onze eigen landsgrenzen, maar vraagt een wereldwijde inzet. Vandaar dat onze landcomponent overal ter wereld op het terrein staat, soms midden in het conflict. Zo verhinderen onze troepen dat mogelijke dreigingen zoals terrorisme zich naar ons land kunnen verplaatsen. Onze Landcomponent is getraind om in alle omstandigheden niet alleen onze veiligheid te garanderen, maar ook onze welvaart, welzijn én toekomst. Dit kan alleen maar door grensoverschrijdend te werken.

Wereldwijd gewaardeerd

Wereldwijd is onze Belgische Landcomponent een gewaardeerde bondgenoot en veelgevraagde partner voor buitenlandse conflictgebieden. Niet alleen om militair in te grijpen of om hulp te bieden bij noodsituaties, maar ook om bijvoorbeeld landgenoten te evacueren. Onze Landcomponent beschermt onze waarden en democratie door in te grijpen in internationale gebieden die cruciaal zijn voor ons land en voor de veiligheid van onze bevolking. Veiligheid lijkt een evidentie in onze samenleving, maar zonder de inzet van onze Defensie wereldwijd zou dat lang niet zo zijn.