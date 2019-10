Exclusief voor abonnees

“Wat is het probleem? Dat ik mij niet wil verdrinken in een wollig discours, misschien?”

Sven Spoormakers

30 oktober 2019

18u30

0

«Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is in Brussel ook zo.» Deze uitspraak deed Walter De Donder, burgemeester van Affligem en kandidaat-voorzitter van CD&V, in het oog van de storm belanden. «Ik doe nochtans wat in het rapport van de Twaalf Apostelen staat: helder communiceren.»