"Wat een vooringenomen avondradio": Theo Francken geschokt over verslaggeving van VRT-correspondent Michiel Vos, schoonzoon van Nancy Pelosi

04 januari 2019

08u16

Michiel Vos, VRT-correspondent, sprak gisteren vol lof over de nieuwe 'Speaker of the House' Nancy Pelosi. Pelosi tracht met het nieuw verkozen Huis van Afgevaardigden immers een einde te maken aan de Amerikaanse shutdown. Toch kreeg Vos heel wat kritiek voor zijn prijzende woordjes: "Dat is zijn schoonmoeder. Kan dat allemaal deontologisch?".

“Wat een vooringenomen avondradio. Ben veel beter gewoon van Radio 1”, vervolgt Theo Francken in zijn kritisch Twitterbericht. Michiel Vos is immers de schoonzoon van de nieuw verkozen machtigste vrouw van Washington. Of het dan deontologisch correct is om verslag uit te brengen over de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden? Anderen, zoals De Morgen-journalist Joël De Ceulaer, vroegen zich exact hetzelfde af op Twitter.

En dan zonet Michiel Vos @radio1be lyrisch over nakende verkiezing van @NancyPelosi als speaker of the House. Dat is zijn schoonmoeder. Kan dat allemaal deontologisch?



Wat een vooringenomen avondradio. Ben veel beter gewoon van @radio1be Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Michiel Vos die in het radionieuws als journalist zijn eigen schoonmoeder Nancy Pelosi becommentarieert, alsof er niets aan de hand is. Het blijft, euh, een Beetje Bizar. Joël De Ceulaer(@ jdceulaer) link

Bovendien is Michiel Vos ook correspondent voor de Nederlandse omroep NOS. Ook daar stellen luisteraars zich vragen.

Michiel Vos, de schoonzoon van Nancy Pelosi, de nieuwe, Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in @denieuwsbv. Mijn god, over een onafhankelijke omroep gesproken. @NOSRadio1 @NancyPelosi @wierdduk @BartNijman @jndkgrf Jos Vervoort(@ stafpilot) link

Geen deontologisch probleem

Volgens VRT-woordvoerder Hans Van Goethem wordt er geen deontologische fout gemaakt. Dat laat hij weten aan Het Nieuwsblad. “Michiel Vos maakt er nooit een geheim van dat hij getrouwd is met Alexandra Pelosi, de dochter van Nancy Pelosi. Hij verduidelijkt die context elke keer weer tijdens een interview over de Amerikaanse politiek en dat gebeurde deze ochtend op Radio 1 ook”, aldus Van Goethem.

De connecties zouden net een voordeel zijn voor de nieuwsdienst. Daardoor geniet Vos immers het exclusieve voorrecht om verhalen en inzichten te brengen over zaken waar andere journalisten geen toegang tot hebben. Bovendien zou Vos genuanceerd over Pelosi berichten: “Hij bericht ook over het feit dat een groot deel van Amerika tegen haar is”.

Inauguratie

Michiel Vos sprak tijdens de radio-uitzending gisterenavond en vanmorgen (De Ochtend) onder andere over de inauguratie van de nieuwe voorzitter van het huis, alsook die van de nieuwe leden. “Je zag duidelijk dat de Democratische Partij vrouwelijker, jonger en kleurrijker is geworden. De Republikeinse Partij toont het verdeelde Amerika en bestaat voor een groot deel uit grijze, blanke mannen in pak”, aldus Michiel Vos.

Vos was zelf aanwezig op de viering, en ging de avond ervoor ook uitgebreid dineren op de Italiaanse Ambassade samen met zijn schoonmoeder. “Bill Clinton was er ook bij”, reageert Vos wanneer Radio 1-presentatrice, Benedikte Coussement, hem vraagt hoe de viering was.

