"Wat een klucht": nieuwe enkelbanden hebben minstens 3,5 jaar vertraging IVDE

09u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA De levering van de nieuwe enkelbanden laat maar op zich wachten. Ze hadden er na een vertraging van al bijna 2,5 jaar deze zomer moeten zijn, "maar nu blijkt dat we ze pas midden volgend jaar zullen hebben", hekelt N-VA-parlementslid Lorin Parys.

Het probleem is allesbehalve nieuw: het materiaal voor elektronisch toezicht is verouderd en aan vervanging toe. Begin 2015 al moesten de nieuwe enkelbanden er zijn. Maar de aanbesteding voor modernere enkelbanden liep in het honderd. "De procedure moest helemaal worden overgedaan", aldus Parys. En ze is complex - al was het maar omdat de drie gemeenschappen samen optreden in het dossier.

Weggegooid geld

In februari vorig jaar zei minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat hij hoopte dat de opdracht voor de levering van nieuwe enkelbanden rond de zomervakantie kan worden toegewezen, maar daarna bleef het stil. Woensdag ondervroeg Parys Vandeurzen nog eens over de hele affaire. "Ze hopen binnen enkele maanden de nieuwe enkelbanden toe te wijzen."

Parys wijst erop dat er intussen nieuwe 'oude' enkelbanden worden besteld, omdat de huidige helemaal versleten zijn. "Dat zijn dus kosten op het sterfhuis, omdat we binnenkort sowieso switchen naar een ander systeem. Met andere woorden: deze hele klucht heeft niet enkel voor een wachtlijst in enkelbanden gezorgd, maar kost ons ook handenvol geld." Hoeveel precies, weet Parys niet. Bevoegd minister Vandeurzen was niet bereikbaar voor commentaar.