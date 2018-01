'War on drugs' in Antwerpen anno 2017: vastgoed in Marokko, recordvangst cocaïne en 135 arrestaties Patrick Lefelon

Bron: Eigen berichtgeving 16 rv Het jaar van de coke, dat is de weinig verrassende samenvatting van het werkjaar 2017 voor de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen. 135 verdachten werden gearresteerd, bijna 40 ton cocaïne werd in beslag genomen en voor 10,2 miljoen aan geld en eigendommen in beslag genomen.

De douane heeft een nieuw record gevestigd met 39,5 ton in beslag genomen cocaïne in de Antwerpse haven. Dat is tien ton meer dan in 2016. Het laatste weekend van het jaar werd nog 7,5 ton gevonden in containers met bananen op de terminals van BNFW. Stanny De Vlieger, directeur van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen, kaderde vanmorgen dit nieuwe record.

"Vroeger werd 50 tot 100 kg cocaïne in enkele sportzakken verstopt in een container. Een handlanger haalde de zakken eruit en spurtte dan weg naar een klaarstaande vluchtauto. Die tijd is voorbij, dankzij de hermetische afsluitingen rond de containerterminals. Daarom gaan bendes veel grote vrachten cocaïne – van 1.000 tot 7.000 kg - transporteren. Die worden met behulp van corrupte havenarbeiders uit de haven gesmokkeld. Het aantal inbeslagnames neemt dus niet toe, maar per inbeslagname is de hoeveelheid aangetroffen cocaïne wel veel groter."

135 verdachten gearresteerd

De FGP-Antwerpen arresteerde vorig jaar 135 verdachten. De bekendste daarvan is bodybuilder en gewezen buitenwipper Frank 'De Tank' V. Hij zou minstens 2 tot 3 miljoen euro verdiend hebben met de uithaling van cocaïne uit de haven.

Patrick Lefelon Frank V. spendeerde zijn miljoenen graag aan vakanties en dure wagens, zoals een Ferrari.

De politie probeerde de drugsbendes ook in hun portemonnee te treffen. Vorig jaar is voor 10,2 miljoen euro aan geld en eigendommen in beslag genomen. De bende 'Mixers' uit Borgerhout kan daarvan meespreken. De FGP-Antwerpen nam in een vakantieresort in de buurt van het Marokkaanse Tanger een appartement van de bende in beslag. Geschatte waarde: 400.000 euro. Ook een vastgoed in de Marokkaanse stad Berkane, een speedboot, jetski’s en enkele luxewagens zijn in beslag genomen.

Dossier gestolen op griffie

De gebroeders S. die samen de Mixers vormen, waren niet zo opgezet met dat gerechtelijk onderzoek. De mannen vonden er niet beter op dan het dossier te stelen op de griffie in de rechtbank. Uiteraard zijn er kopieën van de processen-verbaal bij de politie.

Over het 'Stroomplan' dat de drugsbendes op alle mogelijke terreinen gaat bekampen, bleef FGP-directeur De Vlieger op de vlakte. De ministers Geens (Justitie) en Jambon (Binnenlandse Zaken) zullen eind deze maand nieuwe maatregelen voorstellen om de drugsmaffia aan te pakken. Dat moet ook een antwoord bieden op de 25 schietpartijen in het drugsmilieu van afgelopen jaar.

