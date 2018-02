"Wapenstilstand": piloten Brussels Airlines schorten stiptheidsacties voorlopig op ADN

16 februari 2018

21u17

Bron: Belga 0 De stiptheidsacties van de piloten bij Brussels Airlines zijn voorlopig van de baan. Tijdens een verzoeningsvergadering spraken directie en vakbonden een agenda af om de problemen rond onder meer pensionering en verloning aan te pakken. "De laatste kans voor de directie om met oplossingen te komen", waarschuwen de bonden.

De verzoeningsvergadering vond vandaag plaats bij de federale overheidsdienst Werk in Brussel. "Er werden afspraken gemaakt om de volgende maanden - tot eind april - de verschillende dossiers punt per punt aan te pakken", zei vakbondsman Paul Buekenhout (LBC-NVK) na afloop.

Buekenhout spreekt van een "wapenstilstand", maar hij ziet eind april als een duidelijke deadline. "De druk is niet weg, integendeel. Dit is de laatste, ultieme kans. Eind april moéten er concrete resultaten zijn", zegt hij. Ook Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB heeft het over een laatste kans. Zonder resultaten is een stakingsaanzegging volgens hem niet te vermijden.

Bij Brussels Airlines bevestigt men het verloop van de verzoeningsvergadering. "We zijn de punten overeengekomen die we verder willen bespreken en een agenda daarvoor", aldus woordvoerster Wencke Lemmes. "We nemen alle punten ernstig en we zullen er alles aan doen om oplossingen te vinden."

De stiptheidsacties begonnen ruim drie weken geleden. De piloten protesteerden zo tegen een hele reeks dossiers waarin volgens hen geen vooruitgang zat, zoals de pensioenen, het salarispakket, de werk-privébalans en maaltijden voor het personeel aan boord. Volgens Lemmes hadden door de acties de voorbije dagen gemiddeld 20 tot 30 vliegtuigen per dag een vertraging van enkele minuten tot een kwartier.