"Want to rent me?" Reclame voor opleggerverhuur wekt controverse mvdb

19u41

Bron: VRT 0 belga - rv Iemand interesse om een oplegger te huren? De @Vrouwenraad , misschien? #seksisme #degoutant pic.twitter.com/YORcqwWNEZ Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke is niet te spreken over een reclameboodschap op een vrachtwagenoplegger waar hij achter reed op de snelweg. Op de oplegger staan twee schaars geklede jonge vrouwen in lingerie met de vermelding 'Want to rent me?'. Het blijkt een reclame voor een opleggerbedrijf uit Marke (Kortrijk).

Vandenbroucke deelde de foto op Twitter samen met de hashtags #degoutant en #seksisme. De Vrouwenraad aan wie hij de tweet richtte, deelde op haar beurt de bewuste foto met de hashtag #AuwchAward, een jaarlijkse prijs voor vrouwonvriendelijkheid.

Vandenbroucke gaf later in een nieuwe tweet aan dat de Jury voor Ethische Praktijken in de Reclame (JEP) in juli al een klacht ontving. In haar beslissing achtte de JEP de reclame denigrerend voor de vrouw. Komt nog bij dat de afgebeelde vrouwen niets met het verhuren van opleggers hebben te maken. Het bedrijf greep na de beslissing niet in. De VRT-nieuwsdienst contacteerde vandaag de zaakvoerder van het transportbedrijf DV Rental. Hij wou niet op de radio, maar zei telefonisch "het probleem helemaal niet te zien". De man kan er nog inkomen dat zijn reclame wat controverse opwekt, maar zegt alleen maar positieve reacties te hebben ontvangen. Volgens hem is het een zeer succesvolle campagne.