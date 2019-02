"Wanneer zal het genoeg zijn voor het VBO?” Politici kruisen de degens in aanloop naar 26 mei SVM

04 februari 2019

19u56

Bron: Belga 0 “Wanneer zal het genoeg zijn voor het VBO?" Sp.a'er Jan Cornillie maakte tijdens een verkiezingsdebat duidelijk wat hij vindt van het voorstel van het VBO om komaf te maken met de automatische loonindexering. "De afgelopen tien jaar hebben àlle regeringen ingezet op de competitiviteit van de ondernemingen, en nog is het blijkbaar niet genoeg", aldus Cornillie.

Bozar was vandaag het decor van een verkiezingsdebat waarop tien voorzitters waren uitgenodigd. Voor N-VA, sp.a, PS en MR kwamen niet de voorzitters naar het debat afgezakt, maar werden de honneurs waargenomen door respectievelijk ex-minister Johan Van Overtveldt, Jan Cornillie, Kamerlid Karine Lalieux en Waals minister Jean-Luc Crucke. Het debat liep wat vertraging op omwille van syndicaal protest aan de ingang.

“Tekst nogal mager”

Het debat bracht niet meteen nieuwe standpunten naar voren, maar legde wel duidelijk een aantal tegenstellingen bloot. Het meest duidelijk was die rond kernenergie. Zoals bekend staat N-VA achter het tien jaar langer openhouden van de twee jongste kerncentrales. De negen andere vertegenwoordigers blijven voor de kernuitstap in 2025 gaan.

Over de Klimaatwet die de groenen in de Kamer indienden, bestond aan Vlaamse kant de nodige terughoudendheid. "Ik ben niet overtuigd dat een bijzondere klimaatwet het juiste antwoord is", zei Wouter Beke (CD&V). Van Overtveldt vond de tekst nogal mager qua concrete maatregelen om tot resultaten te komen.

Rutten versus Almaci

De beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen bleek ook voer voor discussie. "We moeten doen wat de ganse wereld al doet", verdedigde Gwendolyn Rutten (Open Vld) dat denkspoor. "Als je langdurig in de werkloosheidsuitkering blijft zitten, daalt dag na dag de kans dat je terug aan de slag gaat.”

Meyrem Almaci (Groen) ging daar regelrecht tegen in. "Wat los je op door de uitkering te beperken in de tijd? Nu al zie je een verschuiving van wie een uitkering krijgt naar het leefloon. Wie activeer je gemakkelijker, iemand met een leefloon of iemand met een uitkering?” Almaci pleit voor een hertekening van het doelgroepenbeleid, bijvoorbeeld bij opleidingen en duaal leren.