“Wanneer worden verdienstelijke vrouwen in bloemetjes gezet?”: kritiek op uitreiking Vlaamse wapenbrieven LH

15 februari 2019

17u20

Bron: Belga, Twitter 0 Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft vandaag 17 wapenbrieven uitgereikt. Onder anderen voormalig provinciegouverneur Herman Balthazar kreeg het document overhandigd. Maar het feit dat enkel mannen de wapenbrief kregen, stoot op Twitter op kritiek. “Wanneer worden de 17 verdienstelijke vrouwen in de bloemetjes gezet?”, klinkt het onder meer.

Vlaanderen heeft sinds 2000 de bevoegdheid om zelf wapenbrieven uit te reiken. Elk jaar worden er zo tussen tien en twintig families bijgeschreven. Een wapenbrief is een officieel document dat iemand het recht geeft om een bepaald wapen te voeren. In de heraldiek is een wapen of blazoen een erfelijk herkenningsteken, meestal in de vorm van een schild, van een persoon, familie of organisatie.

Het is de Vlaamse regering die de wapenbrieven toekent. Elke privépersoon, vereniging of instelling kan een aanvraag indienen voor de officiële registratie van een oud of nieuw wapen. De Vlaamse Heraldische Raad buigt zich over de aanvraag en beslist of het wapen al dan niet officieel kan geregistreerd worden in het wapenregister.

Daarnaast kan de Vlaamse regering ook zelf beslissen een wapenbrief toe te kennen aan iemand omwille van specifieke verdiensten. Dit jaar gaat het om historicus Herman Balthazar, voormalig gouverneur van Oost-Vlaanderen en vader van Nic Balthazar. Ook Guido Knops krijgt van de Vlaamse regering een wapenbrief vanwege zijn inzet als medeoprichter van de Stichting Open Monumentendag.

“Alleen voor mannen”

Op Twitter kwamen er reacties van tientallen mensen die het niet kunnen vinden dat geen enkele verdienstelijke vrouw wordt gehuldigd. “Alleen voor mannen blijkbaar...”, tweette VRT-journaliste Goedele Devroy. “Geen verdienstelijke vrouwen in Vlaanderen. Nog steeds in De Middeleeuwen blijkbaar”, reageerde iemand anders. “Wanneer worden de 17 verdienstelijke vrouwen in de bloemetjes gezet?", vroeg een andere Twitteraar zich af.

Alleen voor mannen blijkbaar.... https://t.co/nz2XIvwVEs Goedele Devroy(@ GoedeleDevroy) link