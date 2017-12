"Wanbeheer" bij bedrijf dat Heizel moet ontwikkelen TK

06u52

Bron: Belga 0 BELGA Het Rekenhof wijst op wanbeheer bij de Brusselse vennootschap NEO. Dat bericht De Tijd vandaag. NEO is opgericht voor de ontwikkeling van de Heizel-site en de bouw van een winkelcomplex.

Het beheer was en is in handen van PS-toppers, zoals de Brusselse burgemeester Philippe Close en de ex-kabinetschef van de voormalige Brusselse minister-president Charles Picqué, die twee kredietkaarten kreeg. Ze maakten er een boeltje van, stelt het Rekenhof volgens De Tijd in een nieuw rapport.

De krant schrijft dat het Rekenhof ook wanbeheer vaststelde bij het Brusselse Parkeeragentschap. Opmerkelijk daarbij is een 'access fee' van 4 miljoen euro die betaald is voor parkeerplaatsen onder parking C van de Heizel, waar het Eurostadion moest verrijzen, maar waarvoor geen verantwoordingsstukken zijn.

Eerder merkte het Rekenhof al op grote schaal onregelmatigheden op bij de Brusselse brandweer en Net Brussel, het afvalbedrijf van het Brussels Gewest, klinkt het in de Tijd.