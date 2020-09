"Wallonië mag bepalen en Vlaanderen betalen”: oppositie torpedeert regeerakkoord Redactie

30 september 2020

14u41

Bron: VTM NIEUWS, Belga 54 Politiek “De Vlaamse traditionele partijen hebben zich zoals te verwachten laten omkopen voor postjes.” Dat zegt Vlaams Belang in een reactie op het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen . N-VA-voorzitter Bart De Wever kan geen begrip opbrengen dat Open Vld, die met 12 zetels de zevende partij is in het parlement, toch de premier kan leveren, zo verklaarde hij aan VTM Nieuws. PVDA - de enige linkse fractie in de oppositie - ziet in het regeerakkoord dan weer een voortzetting van de vorige regering.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlaams Belang: “We gaan het verzet tegen deze farce leiden”

“Dit is een volledige negatie van de Vlaamse kiezer”, vindt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “In deze regering zonder Vlaamse meerderheid mag Wallonië bepalen en Vlaanderen betalen.”

“Vlaanderen staat in voor 80 procent van de export. Vlaanderen - met haar hoofdstad Brussel - betaalt 70 procent van de belastingen, maar ziet nog geen 50 procent van haar kiezers vertegenwoordigd. Vlaanderen betaalt, Wallonië bepaalt. We gaan het verzet tegen deze farce leiden, we nemen de rol van oppositieleider vastberaden op. Dat gaan we niet slikken!”



Open Vld is voor Vlaams Belang het voornaamste doelwit, omdat de partij eerder had verklaard het premierschap niet te zullen opeisen vanwege het tegenvallende verkiezingsresultaat. Volgens Vlaams Belang circuleert er een lijst met 21 ministers en staatssecretarissen. Het is de vier betrokken Vlaamse partijen dan ook enkel om de postjes te doen, klinkt het.

Vlaams Belang en N-VA moeten Vlaams front vormen, zodat we deze linkse, anti-Vlaamse Vivaldi-regering met passie en vuur kunnen bestrijden Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken

Vlaams Belang en N-VA zitten zij aan zij in de oppositie tegen de nieuwe regering. Het gaat om de twee grootste partijen van het land, wijst Van Grieken erop. “Ik heb afgelopen zondag na de protestrit naar Brussel de hand uitgereikt naar Bart De Wever (voorzitter van N-VA, nvdr.), maar hij slaat die telkens af. Ik denk dat wij wél een Vlaams front moeten vormen, zodat we deze linkse, anti-Vlaamse Vivaldi-regering met passie en vuur kunnen bestrijden.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

N-VA: “Hoe zullen al die rood-groene facturen betaald worden?”

N-VA-voorzitter Bart De Wever laat weten dat hij geen begrip kan opbrengen voor het feit dat Open Vld - die met 12 zetels de zevende partij is in het parlement - toch de premier kan leveren.

Over het regeerakkoord zelf stelt De Wever: “Als ik het vergelijk met de paars-gele deal die ik met Magnette probeerde te maken, dan valt het vooral op dat er helemaal niks inzit voor mensen die werken, sparen en ondernemen.” Een lastenverlaging zit er niet in, merkt De Wever op. “Wel al die rood-groene facturen. Hoe die betaald moeten worden, is heel onduidelijk. Men kondigt een aantal belastingen aan en zegt bij elke begroting te zullen kijken waar het geld gehaald zal worden. Het laat zich al raden dat dat altijd in inkomsten zal zijn, of in schuld.”

De Wever merkt ook op dat de Vivaldi-regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap. “Dat wilden wij absoluut niet doen. Ik vind dat een dramatische beslissing voor de toekomst.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

Peter De Roover, fractieleider in de Kamer voor N-VA, verwacht dat er “nog heel wat gebakkeleid zal worden” in de regering. “De cohesie heet N-VA. Die samenhorigheid zal nog even duren, maar wanneer de zaken concreet moeten gemaakt worden zal die gemeenschappelijke vijand niet langer volstaan.”

Het regeerprogramma en de aanslepende regeringsvorming tonen volgens De Roover nogmaals “het fundamentele probleem van de Belgische structuur” aan. Die kan nooit een vertaling zijn van de dominante politieke stroming in het noorden van het land, aldus de N-VA’er.

PVDA: “Hier hebben mensen niet voor gestemd”

PVDA - die als enige linkse fractie overblijft in de oppositie - ziet in het akkoord in de eerste plaats een voortzetting van de vorige regering. "De liberalen drukken hun stempel: er komt geen miljonairstaks, de pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, ondanks alle beloftes, en de lonen blijven geblokkeerd", reageert voorzitter Peter Mertens in een mededeling. "Daarvoor hebben mensen op 26 mei niet gestemd."

"De progressieve partijen hadden nochtans beloofd om een vermogensbelasting in te voeren en de pensioenleeftijd te verlagen naar 65 jaar. Nog voor de Vivaldi-ministers de eed hebben afgelegd, zijn die verkiezingsbeloftes al gebroken."

Wij willen 1.500 euro netto, nu en voor iedereen PVDA-voorzitter Peter Mertens

Voor PVDA is het onaanvaardbaar dat er geen 'miljonairstaks' komt. De partij vindt het wel goed dat het minimumpensioen van 1.500 euro het akkoord heeft gehaald. "Het resultaat van vier jaar volgehouden campagne", zegt Mertens. "Maar de strijd is nog niet gestreden. Er blijven grote vragen over het precieze bedrag, over de timing en de financiering. Bovendien komen twee op de drie mensen niet in aanmerking omdat ze geen 45 jaar loopbaan kunnen voorleggen. Wij willen 1.500 euro netto, nu en voor iedereen.”

Lees ook:

PORTRET. Wie is Alexander De Croo, Belgiës kersverse premier? “Hij kent niks van politiek”, zei zijn moeder ooit. Ze kreeg ongelijk (+)

Deze regering wordt jonger dan alle voorgaande (en dat vinden grijze mannen in grijze pakken fantastisch) (+)