“Wallonië betaalt voor Vlaanderen”: strenge coronamaatregelen zijn volgens MR-kopstukken het gevolg van laks beleid in Vlaanderen AW

29 juli 2020

10u58

Bron: La Province 4 “Wallonië betaalt voor Vlaanderen”, zo kopte de Waalse regionale krant La Province gisteren, een dag nadat de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen had afgekondigd. La Capitale en La Meuse, kranten uit de Groupe Sudpresse, gebruikten dezelfde (beschuldigende) woorden. Doordat de burgemeesters van lokale virus-hotspots zich niet onpopulair wilden maken met strenge maatregelen, moet nu heel het land boete doen, zo staat te lezen in de kranten.

Volgens de kranten is er heel wat onvrede in Wallonië over de nieuwe maatregelen. Niet enkel bij de bevolking, maar ook bij Franstalige politici. Zo zei David Clarinval (MR) afgelopen weekend al dat burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen “en zich niet achter het federale niveau moet verschuilen”. “Bart De Wever moet moedige maatregelen nemen”, aldus Clarinval.



Door het lakse beleid, van zowel de Antwerpse gouverneur Cathy Berx als burgemeester De Wever, is nu heel het land de dupe, zo redeneert Mouvement Réformateur (MR) van voorzitter Georges-­Louis Bouchez.



Of wijzen met een beschuldigende vinger terecht is? “Als er geen sprake was geweest van een dergelijke uitbraak in Antwerpen, hadden we waarschijnlijk flexibelere maatregelen genomen. Maar de algemene situatie vereiste actie: de cijfers stijgen en andere landen doen het vaak beter”, aldus interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem. “We namen een besluit op basis van een wetenschappelijk rapport dat opriep om iedereen nieuwe maatregelen op te leggen, met extra maatregelen voor Antwerpen. Want als Antwerpen niet strenger behandeld zou worden, zou de bevolking dat niet begrepen hebben.”

Het duurde overigens niet lang voordat er antwoord kwam van de N-VA. “Daar is een oplossing voor. Separatisme. Ik zou niet willen dat de arme Walen moeten afzien door ons”, zo klonk het op het hoofdkwartier van de N-VA. Piet De Zaeger, algemeen directeur bij de N-VA, liet via een Twitterbericht verstaan dat hij “altijd bereid is om Wallonië te bevrijden van dat verschrikkelijke Vlaamse juk”.

Altijd bereid Wallonië onmiddellijk te bevrijden van dat verschrikkelijke Vlaamse juk. 🤨



Wat is dat belgicistisch laagje flinterdun ... https://t.co/dMF9S778fZ Piet De Zaeger(@ PietDeZaeger) link