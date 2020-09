Exclusief voor abonnees

“Waarop wachten ze in Brussel?” Ziekenhuizen overvol, en de beleidsmakers... doen niets

Fien Tondeleir

25 september 2020

20u19

42

“Wij gaan niet reageren.” Dixit: de Brusselse beleidsmakers. Niet netjes, want de cijfers in hun gewest kleuren bloedrood — vier Brusselse gemeentes staan in de top tien met de meeste besmettingen. Negen procent van de testen is er positief, dubbel zoveel als het Belgische gemiddelde. En het UZ Brussel heeft geen Covid-bedden meer vrij op intensieve zorg. “Onbegrijpelijk, die laksheid. Ik nodig ze uit in ons ziekenhuis.”