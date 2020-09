Exclusief voor abonnees

“Waarop wachten ze in Brussel?” Ziekenhuizen overvol, en de beleidsmakers... doen niets

Fien Tondeleir

25 september 2020

20u19

“Wij gaan niet reageren.” Dixit: de Brusselse beleidsmakers. Niet netjes, want de cijfers in hun gewest kleuren bloedrood — vier Brusselse gemeentes staan in de top tien met de meeste besmettingen. 9 procent van de testen is er positief, dubbel zoveel als het Belgische gemiddelde. En het UZ Brussel heeft geen Covid-bedden meer vrij op intensieve zorg. “Onbegrijpelijk, die laksheid. Ik nodig ze uit in ons ziekenhuis.”