"Waarom werd in zaak-Mawda de procedure voor bescherming van minderjarigen niet gevolgd?" SVM

29 mei 2018

18u08

Bron: Belga 0 "Het Comité P moet ook onderzoeken waarom de procedure voor de bescherming van minderjarigen niet gevolgd is." Dat vinden Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Platform kinderen op de vlucht na het overlijden van de tweejarige Koerdisch-Iraakse peuter Mawda. "De verklaringen van de politie van Bergen lijken enkel te bevestigen dat er fouten zijn gemaakt", klinkt het bij Rein Antonissen, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

In de bestelwagen van de overleden Mawda zaten drie niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. België is verplicht om hen bescherming te bieden en de Dienst Voogdij in te schakelen, maar dat is niet gebeurd. Volgens de politiechef van de zone kwam dat omdat er een tolk ontbrak, waardoor een specifiek document niet ingevuld kon worden. De Dienst Vreemdelingenzaken werd wel op de hoogte gebracht.

Voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de afwezigheid van een tolk echter geen reden om het document niet in te vullen. De politie had hulp moeten vragen bij de Dienst Voogdij. "Onze vraag aan het Comité P om deze zaak grondig te onderzoeken, blijft overeind", aldus Antonissen. "We willen graag dat het doordringt bij de politie dat er procedures zijn. Dit geval kan ervoor zorgen dat de uiterst belangrijke rol van de politie bij de detectie van niet-begeleide, minderjarige vreemdelingen weer eens opgefrist wordt."

Naast een onderzoek door Comité P vragen de organisaties ook een kordate reactie van de politiek. Ondanks eerdere signalen van Child Focus, de kinderrechtencommissaris en heel wat terreinwerkers zien ze immers geen noemenswaardige verbetering. "De speeltijd is voorbij, het gaat tenslotte om kinderen", klinkt het.