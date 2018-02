"Waarom krijgt veilig fietsen geen voorrang op de doorstroming van de auto?" TT

24 februari 2018

17u41 10 Na het dodelijke verkeersongeval eerder deze week in Oostakker waarbij de 17-jarige Nikita om het leven kwam op haar fiets, roepen drie organisaties de overheid op werk te maken van echte verkeersveiligheid voor fietsers. " Iedereen is bevoegd, maar niemand is verantwoordelijk. Dat veroorzaakt een zware tol voor fietsers op Vlaamse wegen", stellen de Fietsersbond, de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen en Rondpunt.

"Naar aanleiding van het dodelijke fietsongeval in Oostakker, hebben wij voor de zoveelste keer een herkenbaar patroon zien gebeuren", zeggen de organisaties die zich inzetten voor meer verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers. "Eerst lijkt niemand verantwoordelijk te zijn, meteen gevolgd door een rondje zwartepieten met tenslotte als zaligmakende finale: nieuwe financiële middelen om de zwarte punten eindelijk aan te pakken. Maar het aantal fietsdoden blijft jaar in jaar uit jammer genoeg niet dalen: tussen 50 en 60 fietsers verliezen ieder jaar het leven op onze wegen. Dat is er één per week."

Het aantal fietsslachtoffers daalt inderdaad niet (zie grafiek). Uit de laatste officiële cijfers, die nog van 2016 dateren, blijkt dat er dat jaar in Vlaanderen 56 doden op de fiets vielen. Dat zijn er 5 meer dan in het jaar 2011, toen een laagterecord van 51 werd genoteerd. De jaren daarna steeg het aantal doden echter opnieuw.

Aantal gewonden stijgt

Ook het aantal licht- en zwaargewonden daalt de laatste tien jaar niet, integendeel. In 2006 werden er nog 813 zwaargewonden gerapporteerd, in 2016 waren het er 859. Vooral begin jaren 2010 lag het aantal zwaargewonden hoog, met 965 als trieste uitschieter in 2014. Dat jaar vielen er ook maar liefst meer dan 7.500 lichtgewonden, terwijl dat aantal in 2006 nog op 6.000 lag.

"Dit ongeval is het voorspelbare gevolg van een keuze, met name de keuze om voorrang te geven aan autodoorstroming ten nadele van fietsveiligheid", zeggen de organisaties nog. "Het overgrote merendeel van onze kruispunten zijn nog steeds ingericht om autodoorstroming te bevorderen. Wanneer fietsers diezelfde wegen moeten gebruiken of kruisen, leidt dit onvermijdelijk tot conflicten. Veilig is anders."

"Snelle oplossingen zijn mogelijk"

De Fietsersbond, Ouders van Verongelukte Kinderen en Rondpunt vzw roepen daarom "alle politici en verantwoordelijken op om dringend een duidelijk, helder en leesbaar antwoord te krijgen op de vraag die bij vele fietsers leeft: waarom krijgt veilig fietsen geen voorrang krijgen op de doorstroming van de auto in onze mobiliteitscontext?"

De organisaties zeggen te beseffen dat een kruispunt ten gronde aanpakken tijd kost. "Maar toch weten wij dat er op korte termijn ook oplossingen mogelijk zijn om concrete stappen in verkeersveiligheid en fietsveiligheid te zetten. Elk leven telt."

Drie snelle oplossingen moeten al op korte termijn voor beterschap zorgen: allereerst een conflictvrije verkeerslichtenregeling waar fietsers rechtdoor kunnen zonder dat op hetzelfde moment wagens rechtsaf kunnen. Ook moet het principe vierkant groen versneld ingevoerd worden, waarbij zwakke weggebruikers in alle richtingen tegelijkertijd groen hebben, en het autoverkeer moet wachten. Tot slot moeten de verkeerlichten voortaan aangepast worden op maat van veiligheid eerder dan op vlak van doorstroming.

"Alleen zo zullen er op korte termijn minder slachtoffers vallen en naastbestaanden zijn die met vreselijke verlieservaringen te maken hebben. Iedere week redt u één leven."