"Waarom hij wel en ik niet?" School verbiedt uitdelen van verjaardagsuitnodiging - tenzij alle klasgenootjes een krijgen

Bron: Het Nieuwsblad 0 thinkstock Leerlingen van de basisschool Molenveld in Denderhoutem mogen enkel nog uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes uitdelen op school als alle klasgenootjes uitgenodigd worden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Directrice Lieve Welleman wil met de maatregel de kinderen die niet worden uitgenodigd, sparen van de ontgoocheling.

"Niet uitgenodigd worden op een feestje snijdt heel diep bij jonge kinderen", zegt Welleman. "Dat leidde vroeger tot traantjes en conflicten. 'Waarom hij wel en ik niet?' Vooral bij kindjes die nooit een uitnodiging krijgen, kan dat hard aankomen." Daarom heeft de school nu een duidelijke regel: wie een uitnodiging op school uitdeelt, moet elk kind in de klas naar het feestje vragen. Wie niet iedereen erbij wilt, moet de uitnodigingen dan maar buiten de schoolmuren doorgeven.



"Er zijn nog altijd kindjes die zelden worden uitgenodigd, maar nu weten ze het niet", zegt Welleman. "De kleuters beseffen dat niet en de oudere kindjes zijn wijs genoeg om daar na het weekend niet over te beginnen." De ene ouder vindt de maatregel een goed idee, de ander is er helemaal niet voor te vinden. Volgens sommige ouders moeten kinderen leren omgaan met teleurstelling en is men overbezorgd over de gevoelens van de kinderen. Niets van, vinden andere mama's en papa's. Het ene kind is het andere niet en "leren omgaan met teleurstellingen" is makkelijk gezegd. "We kunnen ouders niet verplichten iedereen uit te nodigen", zegt Welleman. "Maar met onze richtlijn nemen we een duidelijk standpunt in."