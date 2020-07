Exclusief voor abonnees “Waarom geen Brabants trekpaard op onze Vlaamse vlag”: Mohamed ontdekt Vlaanderen Mohamed Ouaamari Lucas Wuyts

28 juli 2020

06u00 0 “Ik heb nooit begrepen waarom de Vlaming zo’n grote fan is van leeuwen. Die beesten leven niet eens in Vlaanderen.” Een bezoek aan de garnaalvissers van Oostduinkerke doet Mohamed Ouaamari (29), die deze zomer op ontdekkingstocht trekt door Vlaanderen, nadenken over het nut van de Vlaamse Leeuw. Hij vindt het vooral een lui dier, en dat heeft alles met garnalen te maken.

Mohamed Ouaamari (29) is geboren en getogen in Antwerpen en heeft Marokkaanse roots. Normaal ging hij deze zomer op vakantie in Marokko, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Omdat hij nog maar nauwelijks buiten Antwerpen is geweest, maakt hij van de nood een deugd en trekt hij op ontdekkingstocht door Vlaanderen.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

