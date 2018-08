"Waar is UZ-ziekenhuis?" Politie waarschuwt voor onbekende bestuurders die met smoes mensen bestelen HA

14 augustus 2018

17u31

Bron: Het Nieuwsblad, Lokale Politie Grimbergen 0 De politie van Grimbergen waarschuwt voor onbekende bestuurders die de weg vragen, maar eigenlijk maar één doel voor ogen hebben: voorbijgangers bestelen en er snel vandoor razen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zouden de afgelopen weken dergelijke misdrijven hebben plaatsgevonden, schrijft Het Nieuwsblad.

"Waar is het universitair ziekenhuis?" Met deze smoes werd afgelopen vrijdag een oudere man aangesproken in de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen. Toen de man zich naar de wagen boog om de route te tonen, werd zijn gouden halsketting afgerukt. De dieven stoven er daarna met hoge snelheid vandoor met hun wagen.

Het slachtoffer, dat geen nummerplaat kon noteren, ging aangifte doen bij de politie, maar van de daders is nog geen spoor.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er de afgelopen weken nog op andere plaatsen in Vlaanderen soortgelijke feiten gemeld. De criminelen gebruikten telkens dezelfde smoes. In geen enkel geval kon het slachtoffer een kenteken noteren omdat alles zo snel gebeurde en het slachtoffer te erg geschrokken was.

De lokale politie van Grimbergen waarschuwt in een Facebookpost voor mensen "die in tijden van de gps" de weg vragen. Slachtoffers van diefstal of mensen die iets verdachts hebben opgemerkt, wordt gevraagd dat altijd te melden bij de politie.