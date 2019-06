‘Waar is Théo Hayez?’: herbekijk de integrale Telefactsreportage Redactie

28 juni 2019

16u04

Bron: VTM Nieuws 1

De 18-jarige Belg Théo Hayez verdween bijna vier weken geleden aan de oostkust van Australië. Hij werd voor het laatst gezien op een bewakingscamera in het backpackersdorp Byron Bay. De politie houdt alle pistes open, maar heeft geen idee wat er gebeurd kan zijn. Is Théo verdronken tijdens een nachtelijke zwempartij? Of is er kwaad opzet in het spel en weet iemand iets dat hij of zij niet wil zeggen? Cathérine Moerkerke reist voor Telefacts naar Byron Bay en reconstrueert de laatste dagen en uren van Théo Hayez. Ze checkt in in hetzelfde hostel waar de 18-jarige Belg verbleef en praat met mensen die hem die bewuste 31 mei voor het laatst hebben gezien.