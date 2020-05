“Waanzin”: decaan UGent haalt uit naar generale overste Broeders van Liefde die gender “gevaarlijke dwaling” noemt KVDS

15 mei 2020

21u10 40 De decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de UGent heeft in een open brief fors uitgehaald naar de generale overste van de Broeders van Liefde, René Stockman. Die noemde in een katholieke artsenkrant “gender” een “gevaarlijke dwaling”. Decaan Piet Hoebeke is verbijsterd en omschrijft dat in niet mis te verstane bewoording als “waanzin”.

Stockman – die naast zijn functie bij de Broeders van Liefde ook een specialist is in de psychiatrische geneeskunde – deed zijn uitspraken in een artikel in Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de Belgische Artsenvereniging Sint Lukas (de officiële katholieke artsenvereniging van België).

“Wereldvreemd”

“Het is niet gemakkelijk om waanzin samen te vatten en te counteren in een paar woorden”, aldus Hoebeke. “Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is.”





“In zijn artikel stelt Stockman dat gender is geëvolueerd van een beschrijvend begrip naar een wettelijk afdwingbaar begrip, en daar heeft hij het moeilijk mee”, gaat Hoebeke verder. “Volgens hem begon het probleem met de Franse filosofe en radicale feministe Simonne de Beauvoir die ooit zei: ‘On ne naît pas femme, on le devient’. De ‘gendertheorie’ was geboren, het verderf ingezet.”

“Stockman betreurt dat mensen tegenwoordig kunnen kiezen met welk geslacht ze door het leven willen gaan. Want wie kiest, ontkent de lichamelijke en biologische realiteit: je bent als man of vrouw geboren, zo simpel is het. Dat er mensen zijn met intersekse die niet voldoen aan de door hem beschreven en door God gewilde binariteit van mannen en vrouwen doet er niet toe.”

“Hoe is het mogelijk, vraagt een verontwaardigde Stockman zich af, dat deze ‘genderideologie’ met haar nefaste impact op kinderen zich wereldwijd heeft kunnen verspreiden?”

Seksuele oriëntatie

“Ook de VN krijgt een veeg uit de pan. De organisatie zou haar eigen beginselen waarop een humane maatschappij moet gebouwd worden – lees: heteronormatieve huwelijksrelaties – hebben verloochend onder invloed van lobbygroepen. Immers, ze ijvert voor het recht van iedere mens, ongeacht zijn seksuele oriëntatie of geslachtelijke identiteit, om een gezin te stichten. Ze pleit voor een genderneutrale opvoeding. En ze dringt aan op genderinclusieve wetteksten.”

“Het Vaticaan waarschuwde in 2019 al voor de gevaren van die genderideologie, herinnert de auteur ons. De kerk veroordeelde het verloochenen van het onderscheid tussen man en vrouw en het feit dat de gemeenschap tussen man en vrouw niet meer essentieel is om het menselijk geslacht verder te zetten.”

“Katholieke scholen, dringt Stockman aan, mogen hier niet aan mee doen. Ze moeten ‘in lijn blijven met de leer van de Kerk op het gebied van haar visie op het gezin en de seksualiteitsbeleving en dan ook alles in het werk stellen om een christelijke visie op mens en maatschappij te blijven ontwikkelen’. Dit is volgens hem één van de kernopdrachten van ons katholiek onderwijs vandaag.”

Strijd

“Ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten”, gaat Hoebeke verder. “Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden. Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is bewustwording omtrent gender essentieel.”

“Ik zal broeder Stockman alvast exemplaar van mijn boek “Gender in de Blender: Ontdek jouw seksuele identiteit” cadeau doen. Zo leert hij de wetenschappelijke inzichten over de humane seksuele identiteit beter kennen.”

