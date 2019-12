#VuurWerk: middenveld voert hele week actie tegen besparingen Jambon KVDS

02 december 2019

06u19

Bron: Belga 4 De vakbonden en meer dan 170 middenveldorganisaties beloven een "VuurWerk-warme" week van acties tegen de besparingsmaatregelen die de Vlaamse regering van Jan Jambon heeft afgekondigd. De campagne onder de hashtag #VuurWerk brengt “licht in de duisternis”, aldus de organisatoren. "Tegenover de Vlaamse regering, die met haar beleid onze sociale, culturele en kritische organisaties wil uitdoven, bieden wij VuurWerk. Het is tijd om te knallen.”

"Het beleid tornt aan het verenigingsleven in plaats van het uit te bouwen. Zo verliest het hart van de samenleving - het sociale weefsel - zijn zuurstof", klinkt het in de open brief aan de Vlaamse regering van de 175 organisaties die de “VuurWerk-week” ondersteunen. Onder de deelnemende organisaties zijn onder meer 11.11.11, de Vlaamse Jeugdraad, de Nederlandstalige Vrouwenraad, Hand in Hand Tegen Racisme, Hart Boven Hard, ACV Puls, BBTK, ACOD Cultuur, Liberale Vrouwen, Liga voor Mensenrechten, Okra vzw, Oxfam Wereldwinkels, Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu, Pax Christi Vlaanderen en Zorgnet-Icuro.

Armoede

Op maandag 2 december voeren de sectoren van gelijke kansen, integratie, etnisch-culturele minderheden actie, op dinsdag 3 december zijn welzijn, zorg en armoede aan de beurt. Zij verzamelen om 13 uur aan het Vlaams parlement. Op woensdag ligt de focus bij de sectoren jeugd, sport, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten. Op donderdag 5 december zijn media en cultuur/kunst aan de beurt. Om 15 uur verzamelen de actievoerders met alle vakbonden, het bredere middenveld, non-profit en cultuursector op het Martelaarsplein in Brussel, waar ook de Vlaamse regering haar hoofdzetel heeft. Het vrt-personeel dat protesteert tegen de besparingen bij de openbare omroep stapt van de Reyerslaan eveneens naar het Martelaarsplein. (lees hieronder verder)

"De lijst van besparingen van de Vlaamse regering lijkt eindeloos", licht vakbondsman Mark Selleslach van ACV Puls toe. "Een sterke reactie is meer dan nodig. Het budget voor cultuur wordt met 6 procent ingekrompen en de projectsubsidies worden met 60 procent verminderd. Ook de openbare omroep krijgt een vermindering van het budget opgelegd. Verscheidene vzw's in het sociaal werk dreigen personeel te moeten ontslaan. De thuiszorg zal de helft minder kunnen groeien dan de vorige jaren, terwijl men wil dat patiënten veel sneller uit het ziekenhuis naar huis gestuurd worden of dat ouderen langer thuisblijven."

Rusthuizen

"De rusthuizen krijgen veel minder geld om de hoge werkdruk te verminderen. De investeringen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken zijn te laag én er wordt eerst nog verder bespaard op de werkingsmiddelen", stelt Selleslach vast. "Daarnaast zijn er de inkrimping van middelen bij vervoersmaatschappij De Lijn en de hervorming van het doelgroepenbeleid op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe besparingen komen bovenop de besparingen van vorige Vlaamse regeringen en zullen negatieve gevolgen hebben op tewerkstelling, werkdruk, kwaliteit van de zorg en artistieke projecten, ze geven hoe dan ook geen antwoord op de vele noden in de samenleving."

De organisatoren willen voorts via sociale media campagne voeren in de loop van de “VuurWerk-week”: ze roepen hun leden op om opinies, getuigenissen, open brieven, interviews, foto's en video's van activiteiten in te sturen, zodat deze verspreid kunnen worden via àlle media met de hashtag #VuurWerk.

