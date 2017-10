"Vuile neger. Wat bedoelde u daarmee?": Rechter D'Hondt woedend over racistische opmerking van beklaagde Bewerkt door Eric Belsack

Een plichtsbewuste buschauffeur van De Lijn, een man die blindelings zijn gps vertrouwt, een berouwvolle bestuurder van 91 jaar en een hardrijdende politie-inspecteur trokken deze week onze aandacht in de politierechtbanken. Rechter Peter D'Hondt trok evenwel het laken naar zich toe met een sneer naar een beklaagde die een racistische opmerking had gemaakt na een aanrijding met zijn brommer.

"Vuile neger. Wat bedoelde u daarmee?". Met die vraag opende politierechter Peter D'Hondt de rechtzaak van beklaagde B.M. uit Aalst. De twintiger deed de uitspraak nadat hij met zijn brommer tegen een voertuig was geknald dat volgens hem net een parkeerstrook verliet. "Aan uw commentaar kan ik me mateloos ergeren," fulmineerde de rechter.



Volgens de beklaagde was de uitspraak niet gemeend. "Ik heb zelf collega's van Afrikaanse origine en ik kom daar heel goed mee overeen."



Tijdens het ongeval raakte de beklaagde gewond, maar toch besloot hij de plaats van de feiten te verlaten. "Ik was niet aansprakelijk dus mijn aanwezigheid was niet verder vereist," verklaarde B.M. nog.



"Misschien moet u eens een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk. Daar kunt u zien hoe de personen dewelke u 'vuile neger' noemt, werden gedropt". De beklaagde riskeert een geldboete van 1.380 euro en een rijverbod van drie maanden. (TVDN)

Buschauffeur ontsnapt aan rijverbod

Een buschauffeur van De Lijn ontsnapte deze week voor de politierechtbank in Kortrijk aan een rijverbod. Gino S. stond terecht voor vluchtmisdrijf omdat hij in januari tegen een geparkeerd voertuig reed en daarna met zijn volle bus verder reed. De chauffeur stopte wel, stapte uit, noteerde de nummerplaat van het slachtoffer, maar vervolgde daarna zijn weg. "Hij wou eerst zijn passagiers op tijd op hun bestemming brengen en zou daarna zijn werkgever inlichten", verdedigde zijn advocaat de chauffeur. "Maar met veertig getuigen op de bus en de snelle verspreiding van beelden op sociale media kreeg hij niet meer de kans."



Nog voor hij melding kon maken van het ongeval kreeg hij al politie aan de deur. De politierechter toonde echter begrip en veroordeelde de chauffeur enkel omdat hij niet ter plaatse was gebleven tot een boete van 560 euro. Omdat hij niet voor vluchtmisdrijf werd veroordeeld, ontsnapte hij aan een rijverbod. (LSI)

Te snel omdat het mocht van gps

B.M. is zijn rijbewijs vijftien dagen kwijt nadat hij liefst 108 kilometer per uur gereden had op de Felix Roggemanskaai in Buizingen. De feiten dateren van 19 september vorig jaar. "Er moest omgereden worden in het kader van werken", aldus de advocaat van B.M. "Mijn cliënt was gehaast en kende de weg in Halle niet goed. Zijn gps-toestel gaf aan dat hij in die straat 90 kilometer per uur mocht rijden."



Daar had politierechter Dina Van Laethem echter een gevat antwoord op. "Koop een degelijk gps-toestel", klonk het. "Die geven aanpassingen van de maximumsnelheid actueel mee." Ze gaf B.M. naast het rijverbod ook een boete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH)

91-jarige krijgt opschorting van straf

Een 91-jarige man uit Erembodegem heeft op de politierechtbank van Aalst de gunst van de opschorting van straf gekregen. Met die uitspraak toonde politierechter Peter D'Hondt zich van zijn mildste kant.



Beklaagde A.S. reed vorig jaar met zijn wagen tegen een betonnen dorpel en muurtje aan het kerkhof in Ninove. De man was zich van geen kwaad bewust en vervolgde zijn weg. "Ze hebben er achteraf van geprofiteerd om dat muurtje en die dorpel volledig te herstellen. Dat heb ik al betaald", liet de beklaagde weten. De man heeft inmiddels zijn wagen verkocht en zijn rijbewijs ingeleverd. (TVDN)

TDW Beklaagde Claude V. voerde in zijn vrije tijd vips rond tijdens de wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen.

Rijverbod voor hardrijdende agent die vips voerde

Een 45-jarige politie-inspecteur uit Lokeren is door de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen en een boete van 480 euro. Op 22 maart reed Claude V. in zijn vrije tijd vips rond tijdens de wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen. Na de passage op de Tiegemberg haastte de man zich met zijn vips naar de aankomstlijn in Waregem.



In de bebouwde kom van Kaster (Anzegem) passeerde hij echter met 90 kilometer per uur één van zijn collega's met een bemande camera. "Ik was aan het praten en lette niet op de snelheidsbeperking", excuseerde hij zich voor de politierechter. "Ik weet dat ik door mijn beroep extra voorzichtig moet zijn, maar ik ben ook maar een mens." (LSI)

