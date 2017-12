"VRT moet kwistige sms'ers waarschuwen" TK

Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) gaat de VRT vragen kijkers en luisteraars te waarschuwen als veelvuldig sms'en voor een wedstrijd geen zin heeft. Dat antwoordde hij in het parlement op een vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V).

Veel mensen denken dat ze hun kans op een prijs of een 'meet and greet' kunnen verhogen door meerdere sms'en te sturen, ook al is dat vaak niet het geval. "Het is de maatschappelijke taak van de VRT om te voorkomen dat mensen, zeker zij die al in schulden zitten, zich nog dieper in de moeilijkheden kunnen werken door buitensporig deel te nemen aan wedstrijden", vindt Orry Van de Wauwer.

"Bij elke wedstrijd wordt beslist én meegedeeld hoeveel keer per persoon en/of nummer er kan worden deelgenomen", relativeert Sven Gatz. "De VRT kan echter niet verhinderen dat personen na het bereiken van deze limiet nadien nog meerdere keren per actie een sms versturen."

De minister gaat de VRT wel vragen of het mogelijk is om een bericht te versturen wanneer het maximaal aantal sms'jes voor deelname bereikt is. "Wanneer dat goedkoop of met niet te veel middelen kan, lijkt mij daar geen enkel tegenargument."