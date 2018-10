"VRT moet kinderen warm maken voor Franse taal" kg

11 oktober 2018

10u51

Bron: Belga 0 Om de kennis van het Frans in het basisonderwijs te verbeteren, moet het Frans meer in de leefwereld van de leerlingen gebracht worden. Daarom moet nagegaan worden hoe de VRT in zijn programma's voor kinderen hen kan sensibiliseren of initiëren in de Franse taal. Dat is één van de aanbevelingen van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) in een advies na de peiling van 2017 waaruit bleek dat de eindtermen Frans in het basisonderwijs onvoldoende gehaald worden. De VLOR pleit er ook voor om zo vroeg mogelijk met Frans op school te starten en om meer in te zetten op de leraar.

Uit de peiling van vorig jaar blijkt onder meer dat 45 procent van de leerlingen de eindtermen voor lezen halen en 69 procent voor luisteren. De praktische proef spreken leert dat leerlingen durven spreken in het Frans, maar dat slechts een minderheid dit inhoudelijk en vormelijk correct doet. Volgens de VLOR zijn de oorzaken voor de tegenvallende resultaten een samenspel van factoren binnen en buiten het basisonderwijs.

Openbare omroep

Zo komt het Frans minder voor in de leefwereld van vele kinderen. Daarom adviseert de raad de overheid onder meer om te bekijken "op welke manier de openbare omroep in zijn programmatie voor kinderen elementen kan opnemen die sensibiliserend zijn voor of initiërend zijn in de Franse taal". Er kan ook werk gemaakt worden van het toegankelijker maken van Franstalige culturele activiteiten voor kinderen en meer Franse prentenboeken, eenvoudige strips en leesboeken, gezelschapsspellen en/of beeldmateriaal in bibliotheken.

In de basisscholen moet de vroege initiatie Frans gestimuleerd worden. Scholen die aan taalinitiatie doen, zouden dit verplicht eerst in het Frans moeten doen. Dat stimuleert de scholen om een doorlopende leerlijn te creëren vermits Frans, anders dan Engels en Duits, een verplicht leergebied is in het vijfde en zesde leerjaar.

Lerarenopleiding

Verder moet er sterker ingezet worden op de leraar, zowel in de lerarenopleiding, als via aanvangsbegeleiding en meer mogelijkheden voor professionalisering tijdens de loopbaan. Bij het uitwerken van de modernisering van het secundair onderwijs kunnen hiaten opgelost worden in de voorkennis Frans van studenten in de lerarenopleiding. Ernstige tekorten voor Frans tijdens de lerarenopleiding dienen buiten het reguliere curriculum van 180 studiepunten weggewerkt te worden.



De VLOR vraagt ook aandacht voor nascholingsinitiatieven en pleit voor het stimuleren voor mobiliteitsprogramma's voor leerlingen - uitwisselingsprojecten tussen klassen lager onderwijs van de Vlaamse en Franse gemeenschap - én leraren - taalstages in Frankrijk of Wallonië.