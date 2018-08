“Vrouwen, wees onderdanig aan uw man”: uitspraak tijdens misviering op Eén doet stof opwaaien kg

26 augustus 2018

20u07

Bron: Twitter, Het Nieuwsblad 63 Enkele uitspraken tijdens een religieuze eredienst op Eén zijn bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Tijdens de eucharistieviering werd vanochtend een passage uit de bijbel voorgelezen die vrouwen aanmoedigt om “onderdanig” te zijn aan hun man. De uitspraken kunnen op kritiek rekenen van internetgebruikers, maar ook van minister van Media Sven Gatz (Open VLD).

Het fragment werd gedeeld op Twitter en zorgde daar al voor heel wat ophef. “Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de heer”, zo luidt de passage. “Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de Kerk. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de Kerk onderdanig is aan Christus.”

"Mocht dit een moslim zijn... Twitter zou ontploffen", klinkt het in het bijschrift. Ook andere internetgebruikers kunnen hun verontwaardiging niet onder stoelen of banken steken. “Moslim of niet, iemand met een gezonde dosis verstand staat hier absoluut niet achter”, klinkt het onder andere.

“Vrouwen, wees onderdanig aan uw man.” op de @vrtnws



Mocht dit een moslim zijn,... Twitter zou ontploffen, politici zouden over elkaar heen rollen om dit te veroordelen, iedereen zou rondtoeteren over ‘onze’ Verlichtingswaarden en dat dit allemaal niet ‘onze cultuur’ is. #dtz pic.twitter.com/pJ6kQ5ZhfI Jurgen Masure(@ jurgenmasure) link

"Niet van deze tijd"

Ook minister van Media Sven Gatz (Open VLD) is niet gediend met de uitspraken, laat hij in een reactie aan Het Nieuwsblad weten. “Dat ze uit een oud boek komen, is ook geen argument om ze op onze bevolking los te laten. Dit is niet van deze tijd, en dat het op de VRT voor heel Vlaanderen uitgezonden wordt is al helemaal te gek.”



Gatz pleitte er eind vorig jaar al voor om de misvieringen op Eén te schrappen. Het uitzenden van religieuze erediensten behoort "niet tot de kerntaken en ook niet tot de autonomie beslissingsbevoegdheid" van de VRT, klonk het toen.

Debat

De VRT benadrukt dat het gaat om een letterlijk bijbelcitaat. “De VRT blijft het uitzenden van eucharistievieringen als een service beschouwen aan de kijkers: zowel voor gelovige kijkers als voor kijkers die met zo’n misviering kennis willen maken en het niet altijd eens zijn met wat er in de kerk wordt gezegd. De VRT heeft er geen probleem mee dat deze uitzendingen tot debat en discussie leiden”, zegt woordvoerder Hans Van Goethem.