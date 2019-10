“Vrouw na zwangerschap degraderen is geslachtsdiscriminatie” kv

16 oktober 2019

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft gelijk gekregen van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel in een dossier rond geslachtsdiscriminatie. De rechtbank oordeelde op 3 september dat een vrouw die terugkomt uit zwangerschapsverlof bij haar terugkeer niet gedegradeerd mag worden, laat het instituut vandaag weten in een mededeling.

De zaak draaide rond een werkneemster van een grote onderneming die in 2016 met zwangerschapsverlof ging en daarop aansluitend ouderschapsverlof opnam. Enkele maanden voordien had ze een zeer lovende evaluatie en ook loonopslag gekregen. Bij haar terugkeer echter kreeg ze te horen dat haar afdeling gereorganiseerd was en werd duidelijk dat de vrouw de facto was gedegradeerd. Zo was ze haar functie als leidinggevende kwijt, kreeg ze uitvoerende in plaats van coördinerende taken en rapporteerde ze niet meer rechtstreeks aan de directeur.

De vrouw diende daarop een klacht in bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en nam ontslag. Het Instituut trok samen met de vrouw naar de rechtbank.



Die oordeelde dat is er een vermoeden van geslachtsdiscriminatie en zwangerschapsdiscriminatie wanneer een vrouw niet naar dezelfde of naar een gelijkwaardige functie kan terugkeren. De werkgever kon dat vermoeden niet weerleggen en dus werd het bedrijf veroordeeld tot een schadevergoeding van zes maanden brutoloon (32.000 euro). Het Instituut kreeg één euro toegekend als morele schadevergoeding.

Groot probleem

De discriminatie van zwangere vrouwen en moeders blijft een groot maatschappelijk probleem, zegt het IGVM vandaag. In 2018 ging één op de vijf meldingen die het Instituut ontving hierover. "Zwangerschap, moederschap en ouderschap zijn normale fasen in een beroepsloopbaan en mogen geen impact hebben op de carrière van werknemers. Dit vonnis toont aan dat een vrouw na terugkeer uit zwangerschapsverlof recht heeft op dezelfde arbeidsomstandigheden of -voorwaarden. Zonder die zekerheid bevinden zwangere werkneemsters zich in een zeer kwetsbare situatie", stelt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut.