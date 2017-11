"Vrouw en kind dood gevonden in woning in Wilrijk"

Redactie

15u13

Bron: Het Nieuwsblad

De Roeck

In een woning in de Schuurveldlaan in Wilrijk zijn vanmiddag twee lichamen aangetroffen. Het zou gaan om een vrouw en een kind, weet 'Het Nieuwsblad'. Mogelijk gaat het om een gezinsdrama, maar de politie laat alle pistes voorlopig nog open. (Straks meer)