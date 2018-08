"Vrouw belandt met voet onder kusttram" Twee tramongevallen in één avond aan Belgische kust HA

03 augustus 2018

08u56

Bron: Krant van West-Vlaanderen 2 In Nieuwpoort is gisterenavond een vrouw gewond geraakt nadat ze met haar voet onder de kusttram belandde. Ook in Koksijde gebeurde een ongeval met een tram, meldt Focus-WTV.

Het ongeluk in Nieuwpoort gebeurde ter hoogte van de halte Stad vlak bij de vismijn, bericht Krant van West-Vlaanderen. Mogelijk is de vrouw gestruikeld waardoor ze met haar voet onder de tram terechtkwam. Een ziekenwagen en de MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd een tijdlang in de ambulance verzorgd, alvorens ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Over de aard van de verwondingen en de toestand van de vrouw zijn geen details bekend.

In Koksijde-Bad botsten een auto en een kusttram op elkaar aan een oversteek ter hoogte van de Albert Bliecklaan. Het voertuig was achteraan volledig ingedeukt door de impact. Eén inzittende van de wagen raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis van Veurne gebracht. De tram raakte licht beschadigd. Er werd een andere tram ingelegd om de reizigers naar hun bestemming te vervoeren.