"Vrachtmaatschappijen keren dan wel terug naar Brussels Airport, maar Brusselse boetes blijven een probleem"

Bron: Belga 1 BELGA De terugkeer van enkele vrachtmaatschappijen naar Brussels Airport betekent niet dat de Brusselse geluidsboetes geen probleem meer vormen. Dat zegt Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie van de luchtvrachtsector op de luchthaven in Zaventem. Er is nog altijd nood aan een stabiel vliegkader, zegt ook ondernemersorganisatie Voka Vlaams-Brabant.

Vandaag raakte bekend dat de Slovaakse vrachtluchtvaartmaatschappij Air Cargo Global opnieuw actief is op Brussels Airport, met minstens twee vluchten per week. Zij was in mei weggetrokken omwille van de aanhoudende onzekerheid over de Brusselse geluidsnormen en de mogelijke boetes, zo luidde het toen. Slotproblemen op de Nederlandse luchthaven Schiphol nopen de maatschappij nu tot een terugkeer. Eerder versterkten al Singapore Airlines en Emirates SkyCargo hun activiteiten in Zaventem omwille van de problemen in Nederland.

"De noodgedwongen terugkeer van vliegtuigmaatschappijen betekent niet dat de geluidsboetes van Brussel plots geen probleem meer zijn", zegt Geert Keirens, directeur van Air Cargo Belgium. "Het is alleen nog beter om te vliegen met boetes dan helemaal niet te vliegen."

Nog altijd bedreiging

De maatschappijen kozen volgens hem voor Zaventem, omdat ze de luchthaven al kennen. Dat er de voorbije zes maanden geen enkele nieuwe cargomaatschappij landde in Brussel, is voor Keirens een bewijs dat de boetes nog altijd een bedreiging vormen.

"Het is moeilijk werken als alles om de haverklap verandert. Daarom moeten we nu werk maken van een stabiel kader. Zo kunnen we de maatschappijen die terugkeren ook behouden en nieuwe maatschappijen aantrekken", besluit Keirens.

Voka Vlaams-Brabant zit op dezelfde golflengte. "Het klopt niet dat de geluidsboetes plots geen probleem meer zijn", stelt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck. "Als er geen plaatsgebrek was in Amsterdam, waren ze ook nu niet teruggekomen. Maar het biedt wel een opportuniteit om ze te behouden, als er gezorgd kan worden voor stabiliteit."