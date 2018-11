“Vorig jaar mochten 98 mensen niet meer gokken op vraag van iemand anders” SVM

06 november 2018

07u35

Bron: Belga 0 Vorig jaar werden 98 mensen uitgesloten van gokspelen op vraag van een derde. Dat staat in het jaarverslag van de Kansspelcommissie.

Het cijfer lijkt niet hoog, maar de beschikking die in ons land geldt is uniek in de wereld. "De maatregel begint bekend te geraken", zegt Etienne Marique als voorzitter van de Kansspelcommissie.

In 37 gevallen werd de vraag tot uitsluiting ingediend door de echtgenoot of de wettelijk samenwonende. 31 keer ging de vraag uit van de vader of moeder, dertien keer van een ander gezinslid, vooral van de broer of zuster. In tien gevallen kwam het verzoek van een zoon of dochter. In de resterende gevallen ging het om een vriend, magistraat of sociaal assistent. In totaal zijn vandaag 496 mensen uitgesloten van gokspelen op basis van een vraag van een belanghebbende derde.

Begin november waren er in ons land meer dan 370.000 mensen die zich niet meer mogen wagen aan kansspelen. Zelfs als de magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten daar niet bij worden gerekend, gaat het nog altijd om 314.000 mensen.

Meer over Kansspelcommissie

Etienne Marique