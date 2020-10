Exclusief voor abonnees

Voorzitter lokale voetbalploeg redt Iraakse spits (21) van uitwijzing: “Hij krijgt de kamer van mijn veel te vroeg gestorven zoon” Dietert Bernaers

08 oktober 2020

06u00 28 Hij had zijn voetbalschoenen al weggegeven en in tranen afscheid genomen van zijn ploegmaats. Hoe goed geïntegreerd Osamah ook was in Velm, een klein dorpje bij Sint-Truiden, een gedwongen terugkeer naar Irak was zijn onverbiddelijke lot. Tot de voorzitter van zijn ploeg een ideetje opwierp: ‘Ik neem je op in mijn gezin, dan kun je een regularisatie aanvragen om humanitaire redenen. Je krijgt de kamer van onze zoon die op 17-jarige leeftijd overleed.’ Dit is het pakkende relaas van een goaltjesdief die tijdens zijn verblijf in België ook een pak harten heeft gestolen. Nu nog dat van de bevoegde diensten.

Dit verhaal begint op 11 maart 1999 in Bagdad. Op die dag wordt Osamah Kamal Jabbar Alshebabi geboren. Zijn zus ziet een jaar later het levenslicht. Wanneer de Amerikanen besluiten om jacht te maken op Saddam Hoessein, vlucht het jonge gezin naar Oman. De papa van Osamah heeft nog gewerkt voor de dictator en voelt zich daardoor allesbehalve veilig. Alles loopt prima tot de vader een verkeersongeval krijgt. Hij lijdt aan ernstig geheugenverlies en is niet meer in staat om de viskwekerij te leiden die hij zelf uit de grond heeft gestampt.

“Zijn broers en zussen namen het bedrijf over, maar ze hebben vooral al het geld verbrast”, vertelt Osamah. “Mijn ouders waren ondertussen gescheiden, mijn moeder woonde weer in Irak en de familie van mijn vader stuurde me terug naar Bagdad.”

Daar komt de jongen in een hel terecht. “Mijn moeder was getrouwd met een andere man en die heeft me vanaf de eerste dag op alle mogelijke manieren mishandeld. Ik ben soenniet van geboorte, hij is een sjiiet en alleen al daarom heeft hij me nooit willen aanvaarden. Hij sloeg me bijna dagelijks en ik mocht nooit mee aan tafel met de rest van het gezin: pas wanneer iedereen gegeten had, kreeg ik de restjes. Meermaals heeft hij me met de dood bedreigd. Mijn moeder en mijn zus konden niets doen, hij had hen helemaal in zijn greep.”

