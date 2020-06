(Voorlopig) laatste persconferentie van crisiscentrum: “Het schip is in rustiger vaarwater gekomen” HLA

12 juni 2020

11u57 16 Nu de cijfers gunstig blijven evolueren , stopt het Nationale Crisiscentrum met de persconferenties over de coronacijfers. Dat werd vandaag aangekondigd tijdens de wekelijkse persconferentie. “Het schip is in rustiger vaarwater terechtgekomen, we mogen de teugels een klein beetje vieren”, zei viroloog Steven Van Gucht.



Na 54 persconferenties stopt het Nationale Crisiscentrum met het geven van persconferenties over het coronavirus. Tijdens de piek van de crisis gaven de virologen en woordvoerders dagelijks duiding bij de coronacijfers in ons land, sinds de versoepeling van de maatregels werden die dagelijkse persconferenties vervangen door een wekelijkse update op vrijdag. “We hebben samen een heel spannende episode beleefd”, blikte viroloog Steven Van Gucht terug. “Met onzekerheid, heel wat droevige mededelingen maar ook tekenen van hoop en beterschap. We hebben virussen bij hun nekvel gegrepen en branden geblust.” De viroloog bedankte vervolgens iedereen die heeft meegewerkt aan het in kaart brengen van de epidemie, en iedereen die dagelijks en nadien wekelijks de updates volgde: “Het is door jullie opoffering en solidariteit dat we deze eerste storm bedwongen hebben”, klonk het. “Ik wens u nog een mooie, en vooral ook veilige zomer toe”, besloot Steven Van Gucht.

Ook de komende weken en maanden zullen we ons gedrag moeten aanpassen Yves Stevens, woordvoerder Nationaal Crisiscentrum

Dat het virus nog niet verdwenen is, benadrukte ook Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. “Allemaal samen hebben we de nodige inspanningen gedaan en onze verantwoordelijkheid opgenomen. Maar sinds maandag zijn we een nieuwe fase ingegaan. Het is nu aan ons om op een verstandige manier om te gaan met deze nieuwe situatie. Ook de komende weken en maanden zullen we ons gedrag moeten aanpassen”, aldus Stevens.

Uiteraard blijft het crisiscentrum de situatie nauwgezet opvolgen, en blijft het dagelijks communiceren over de coronacijfers in ons land via de website info-coronavirus.be.

