Voorlopig geen nieuwe hinder meer op Brussels Airport BHL - MVDB - HAA - KV

21 maart 2019

18u35

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Op Brussels Airport is er naar verluidt voorlopig geen nieuwe hinder meer van eventuele acties van de luchtverkeersleiders. De ploegwissel om 22 uur is normaal verlopen en er zullen al zeker tot 7 uur vrijdagochtend geen acties meer plaatsvinden, meldt een woordvoerster van de luchthaven in Zaventem.

Brussels Airlines schrapte deze namiddag tien vluchten die vanuit Zaventem naar Europese bestemmingen zouden vliegen. Aanleiding is de staking van de luchtverkeersleiders bij Skeyes. Die veroorzaakt vertragingen bij Brussels Airlines die kunnen oplopen tot 2,5 uur. Ook op de luchthaven van Charleroi moesten reizigers rekening houden met ernstige hinder.

Bij Brussels Airlines is er reeds een halfuur tot 2.30 uur vertraging. De vertragingen stapelen zich op en de maatschappij heeft vliegtuigen nodig voor andere vluchten. Door de schrappingen creëert de maatschappij meer marge ten opzichte van de hinder, klinkt het.

Het gaat om tien Europese bestemmingen die Brussels Airlines meermaals per dag aandoet. Passagiers kunnen zo op andere vluchten geboekt worden. Het gaat onder meer om de bestemmingen Genève of Lyon.

“We gaan ervan uit dat er nog verder actie gevoerd zal worden en dat er ‘s avonds en ook in de nacht hinder zal zijn”, aldus woordvoerder Dominique Dehaene.

Hoge werkdruk

De luchtvaartmaatschappij zegt zwaar getroffen te zijn door de acties bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol. Zo is de stiptheid teruggelopen tot 24 procent. “Dat betekent dat 76 procent van onze verbindingen vertraging heeft”, dixit woordvoerster Kim Daenen.

Bijna de helft van de vervoerde reizigers zijn bovendien transitpassagiers, en dus missen ze hun aansluitende vlucht.

Brussels Airlines kreeg om 8 uur vanochtend te horen dat op Zaventem maar 15 vluchten per uur kunnen vertrekken en landen. Normaal zijn dat er 39. Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de acties bij Skeyes een negatieve weerklank op de hele sector.

Open brief

Bij Skeyes zijn al verscheidene dagen acties bezig van de luchtverkeersleiders. De vakbonden hekelen de hoge werkdruk. “Vermoeidheid, ziekte en demotivatie nemen de bovenhand, en ondermijnen de veiligheid! Wij beseffen het economische belang van onze sector, en onze rol daarin, maar wensen de veiligheid steeds op nummer 1 te zetten”, luidt het in een open brief van de luchtverkeersleiders. “We zouden het onszelf nooit kunnen vergeven indien deze situatie zou leiden tot een fataal incident of accident.”

“Gezien de veiligheidsrisico’s die de Skeyes directie hierdoor neemt, hebben wij beslist om te reageren en het goeie voorbeeld te tonen. Daarom voeren wij actie door te werken met beperkte personeelsbezettingen, waardoor zowel de continuïteit als de veiligheid van operaties gewaarborgd zijn. Wij weten dat u als reiziger hierdoor mogelijk getroffen wordt, maar hopen dat u begrip kan opbrengen voor ons streven naar zowel uw als onze veiligheid”, luidt het verder.

Tijdens de herdenking van de aanslagen van 22 maart zullen er morgen geen acties zijn. “Uit respect voor alle werknemers, de slachtoffers en hun families.”

Luchthaven van Charleroi

De luchtverkeersleiders in Charleroi beten vanochtend de spits af. Zij voerden tussen 6 en 9 uur actie. Hun collega's in Antwerpen (Deurne) deden een half uur later hetzelfde en beëindigden de werkonderbreking om 8.30 uur. Luchtverkeer boven Charleroi en Antwerpen was daardoor niet mogelijk.

Vertrekkende vluchten van Ryanair en TUI konden in Charleroi niet zoals gepland opstijgen. Door de hinder is de gemiddelde vertraging intussen opgelopen tot zo’n drie tot zelfs vier uur. In Oostende (met acties tussen 7.15 tot 9.15 uur) is de impact nog af te wachten, en op de luchthaven van Luik zullen er maar twee bewegingen per uur mogelijk zijn.

Feist “Totale onzekerheid”

De acties veroorzaken wrevel bij veel reizigers en ook voor Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, is de maat vol.“Nu moeten we ook een oplossing vinden”, aldus Feist. “We kunnen in zo’n scenario niet voortdoen. We zitten in totale onzekerheid. Ik vraag een snelle oplossing om acties in de komende weken te vermijden.” De paasvakantie komt er immers aan. De acties van de luchtverkeersleiders maken de toestand op Brussels Airport helemaal onbeheersbaar, zegt hij.

Volgens Feist zijn de acties ook niet goed voor de positie van Brussels Airport als vrachtluchthaven tegenover buitenlandse luchthavens. Sommige maatschappijen zouden al verhuizen.