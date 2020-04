Exclusief voor abonnees

"Vooral het aantal patiënten met overgewicht op intensieve is me opgevallen.” Experts beantwoorden 8 prangende vragen over de coronacijfers

Stephanie Romans Fleur Mees

02 april 2020

19u26

Maar liefst 183 coronadoden op een dag in België. Dat is slikken. Zeker als je weet dat we zulke cijfers de komende dagen vaker kunnen verwachten. Zijn we als land dan nog wel goed bezig? Hebben we de epidemie nog onder controle? Of moeten er strengere maatregelen komen?